143 cas confirmés de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

La mise à jour quotidienne du gouvernement du Québec fait état de 16 798 cas dans la province, dont 688 décès.

La situation dans les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue semble stable, puisque le portrait n'a pas tellement évolué en 24 heures. On compte toujours plus de 110 cas à Rouyn-Noranda, 13 au Témiscamingue, 9 en Abitibi-Ouest et moins de 5 dans les MRC Abitibi et de la Vallée-de-l'Or.

On ne compte toujours pas de nouveau décès et trois personnes sont toujours hospitalisées. 13 membres du personnel de la santé ont reçu un diagnostic positif depuis le début de la crise.

Au total, 95 personnes sont maintenant rétablies, dont 80 à Rouyn-Noranda, ce qui représente la majorité des personnes ayant été infectées.

D'ailleurs, la PDG du CISSS-AT, Caroline Roy, a voulu rassurer la population quant aux personnes guéries. En effet, une fois qu'elles sont considérées comme étant rétablies, les mesures d'isolement sont levées pour ces personnes.

Je vous rassure, c'est complètement sécuritaire. Du moment où elle est guérie, elle ne peut plus transmettre le virus. En respect de la distanciation sociale et de l'ensemble des mesures qui sont applicables actuellement, cette personne-là va circuler dans la population. Je vous rappelle que ce sont des gens de notre population, ce sont vos voisins, vos proches dont il est question. Ce sont des gens qui n'ont pas choisi d'avoir le coronavirus, donc je vous demande d'être respectueux aussi , a-t-elle assuré.

Jusqu'à maintenant, deux personnes n'ayant pas contracté la COVID-19 ont été transférées de Rouyn-Noranda vers un autre centre hospitalier de la région, un scénario qui avait été préparé au cas ou il faille faire de la place dans le centre désigné de Rouyn-Noranda.

Comment choisir le gardien de ses enfants? Consciente que certaines familles doivent retourner au travail et se cherchent donc un service de garde, le CISSS-AT a souligné quelques critères importants à prendre en compte avant de choisir un gardien pour ses enfants, qu'il a publiés sur son site web  (Nouvelle fenêtre) . Il est préférable de prioriser un proche, un membre de la famille ou des amis, mais d'éviter les personnes vulnérables, comme celles de 70 ans et plus ou souffrant d'une maladie chronique. Il faut également exclure les personnes de retour de voyage, ceux qui ont été en contact avec ces dernières ou une personne qui a des symptômes s'apparentant à la COVID. Idéalement, il est préférable que la même personne s'occupe de la garde des enfants et qu'elle se déplace à votre domicile.

Quant aux professionnels de la santé infectés, le CISSS-AT indique savoir, dans la plupart des cas, d'où provenait l'infection. Certains l'ont contractée au travail en étant en contact avec un patient positif ou un collègue infecté.

Le CISSS-AT indique que dès qu'un employé a des symptômes, il est retiré de son milieu de travail et on établit une liste de personnes qui ont été en contact avec lui. Le port du masque est une procédure qui peut réduire les risques. Présentement, six membres du réseau de la santé sont toujours absents.

Par ailleurs, le CISSS-AT affirme que pour le moment, aucun de ses travailleurs n'a été réquisitionné pour aller prêter main-forte à Montréal. Effectivement, c'est un appel à tous qui est lancé par M. Legault. Si effectivement on a de nos travailleurs qui signifient la volonté d'aller aider dans la région de Montréal, ce sera une possibilité qui sera là. Par contre, les professionnels de la santé ou ceux qui ont des titres d'emploi qui sont en santé et services sociaux, je vous dirais que nous aussi, on a des besoins en ce sens-là, donc actuellement, on sollicite nous-mêmes ces gens-là pour travailler au sein de notre organisation , précise Mme Roy.

La reprise de certaines activités délestées est d’ailleurs en cours au sein de l’établissement, notamment du côté de l’imagerie médicale et de l’oncologie. Les chirurgies sont toujours au ralenti, notamment en raison de la pénurie de médicaments. Les cliniques externes reprendront également de façon progressive dès la semaine prochaine.

La direction du CISSS-AT affirme que l'aplatissement de la courbe se poursuit et qu’il faudra continuer à observer l’évolution du virus avec la reprise économique partielle. Elle rappelle qu’il est donc primordial de continuer à respecter les mesures mises en place.

Lorsqu'on lui a demandé si les personnes qui traversent les barrages pour diverses raisons doivent s'isoler, la PDG a nuancé les propos entendus depuis quelques jours. Il n'y a pas de quarantaine à respecter de façon systématique quand on traverse le barrage. On a plusieurs situations où des gens traversent les points de contrôle routiers, que ce soit pour entrer en région ou en sortir ou encore pour entrer ou sortir du territoire de la MRC de Rouyn-Noranda , a-t-elle souligné.