Voici le jury du Prix de poésie Radio-Canada 2020

La comédienne et écrivaine Sylvie Drapeau, le poète et éditeur Rodney Saint-Éloi et le poète Baron Marc-André Lévesque forment le jury du Prix de poésie Radio-Canada 2020.

Les trois artistes devront choisir le meilleur poème ou groupe de poèmes inédits soumis au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle, est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms ne figurent pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 31 mai 2020. Les résultats seront dévoilés en novembre 2020.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur le site de Radio-Canada;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site de Radio-Canada.

LE JURY DU PRIX DE POÉSIE RADIO-CANADA 2020

La comédienne et écrivaine Sylvie Drapeau Photo : Angelo Barsetti

Sylvie Drapeau a joué dans de nombreuses productions théâtrales ainsi qu’au cinéma et à la télévision. Habituée à incarner des personnages tragiques au théâtre, Sylvie Drapeau raconte qu’elle s’est longtemps durement blâmée pour la noyade de son petit frère Roch, survenue lorsque ce dernier avait 5 ans. En 2015, elle a publié Le fleuve, un bijou de poésie intime qui porte justement sur cette disparition tragique. Le ciel, L’enfer et La terre complètent cette tétralogie publiée aux éditions Leméac.

Le poète et éditeur Rodney Saint-Éloi Photo : Pascal Dumont

Poète, écrivain, essayiste et éditeur, Rodney Saint-Éloi est né en Haïti en 1963. Depuis 2001, il vit à Montréal, où il a fondé les éditions Mémoire d'encrier. Il a dirigé plusieurs anthologies et est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. Son plus récent recueil de poésie, Nous ne trahirons pas le poème, rend hommage au genre littéraire qu’est la poésie.

À lire aussi : Le monde vu par Rodney Saint-Éloi

Faisons connaissance avec la poésie de Baron Marc-André Lévesque. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Né à Ottawa en 1990, Baron Marc-André Lévesque a publié trois recueils de poésie, Chasse aux licornes (Éditions de l’Écrou, finaliste au Prix des libraires du Québec), Toutou Tango et J’ai appris ça au cirque (La courte échelle), un recueil de poésie pour enfants. Sa poésie prend racine dans un imaginaire fantastique où l’auteur ne craint pas de mélanger les figures mythologiques, les références populaires et un langage complètement éclaté. En 2019, il a fait partie des 10 jeunes auteurs à surveiller de l’émission Plus on est de fous, plus on lit! (ICI Radio-Canada Première), à laquelle il collabore régulièrement.

À écouter : Conseil d’auteur : Baron Marc-André Lévesque

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez de la poésie? Envoyez-nous vos poèmes inédits d'ici le 31 mai 2020!