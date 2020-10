Situations difficiles pour les enfants de la DPJ en temps de pandémie

Plusieurs parents et leurs enfants pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) sont privés de contacts en raison du confinement et des mesures de distanciation relatives à la COVID-19.

En mars dernier, des arrêtés ministériels décrétés par le gouvernement du Québec ont fait en sorte que les droits de visite ou de sortie pour les enfants placés par la DPJ et leurs parents ont été totalement suspendus dans la majorité des dossiers.

Ces arrêtés concernent les jugements rendus par la Cour du Québec pour les enfants placés en famille d'accueil ou en foyer de groupe dans les centres jeunesse.

Plusieurs enfants ne peuvent donc pas voir leurs parents biologiques si la DPJ estime que cela ne peut se faire de façon sécuritaire et dans le respect des mesures de protection de la santé publique.

Ces situations vécues en Estrie et partout au Québec bouleversent le quotidien de plusieurs familles et sont décriées par Me Valérie Assouline, avocate en droit de la famille et en droit de la jeunesse.

À écouter : Chronique judiciaire sur les enfants de la DPJ et la pandémie

Elle explique que les impacts sont énormes pour les parents et les enfants privés de contacts physiques.

La majorité des dossiers dont je m’occupe à la DPJ concernent des conflits parentaux. Rien ne justifie de laisser autant d’enfants dans les foyers de groupe en centre jeunesse alors qu’ils pourraient voir leurs parents Me Valérie Assouline, avocate en droit de la famille et en droit de la jeunesse

Me Assouline a interpellé récemment la ministre de la Santé, Danielle McCann, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, pour les sensibiliser. Elle n’a pas reçu de réponse.

Selon elle, il faut lever cette suspension de contacts physiques et favoriser le retour des enfants auprès de leurs parents biologiques lorsque c'est possible.

Le ministre Carmant n’a pas voulu commenter étant donné que l'arrêté ministériel a été porté devant les tribunaux.

Au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, la directrice de la protection de la jeunesse, Johanne Fleurant, mentionne que la DPJ Estrie applique le décret encadrant les visites des parents auprès des enfants placés en centre de réadaptation ou en famille d’accueil.

Les visites ont donc été suspendues, mais la directrice de la DPJ a la latitude nécessaire pour ordonner des dérogations dans certaines situations particulières, et ce, dans l'intérêt de l’enfant.

Une révision des dossiers est faite aux dix jours afin d’évaluer les situations nécessitant une dérogation.

Lors d’une dérogation, plusieurs questions sont posées aux parents et aux familles d’accueil afin de confirmer la possibilité de la visite et l’application des règles de protection usuelles.