Facebook distribue des subventions aux médias locaux du Québec

En collaboration avec l'organisme Médias d'info Canada notamment, le réseau social, par son Facebook Journalism Project, a amorcé sa distribution au cours des derniers jours. L'enveloppe, convertie en dollars canadiens, atteint 7000 $.

Au Canada, 81 médias d'information ont reçu ou vont recevoir ce coup de pouce financier, dont 12 aux quatre coins du Québec. On compte parmi eux une forte représentation de médias anglophones, possiblement parce que les démarches se faisaient à 100 % en anglais.

Dans la région de Québec, le Journal Autour de l'île, de l'île d'Orléans, est le seul à avoir obtenu les fonds après avoir rempli le formulaire de candidature. L'hebdomadaire, qui n'emploie que deux personnes, dont un journaliste, pourra ainsi maintenir et même bonifier son offre dans un contexte de télétravail.

Tout un contraste avec les craintes de fermeture temporaire qui planaient il n'y a pas si longtemps. D'autant plus que la saison estivale est généralement propice à la réouverture de certains commerces saisonniers, et donc à davantage de revenus publicitaires pour le journal.

Ça a été notre crainte, quand tout ça est arrivé. Nos revenus proviennent essentiellement de la vente de publicité. Commerces fermés, services fermés, pas de publicité, résume la présidente du conseil d'administration de l'hebdo, Caroline Roberge. Avec cette subvention-là on est assuré de pouvoir maintenir nos services.

Les initiatives locales, comme les offres de bénévolat, pourront ainsi continuer d'être à la portée des résidents de l'île d'Orléans, tout en s'assurant qu'il s'agit d'informations fiables , souligne Mme Roberge.

Elle salue au passage la solidarité des Orléanais, nombreux à avoir offert des dons personnels ou par leur entreprise à leur hebdomadaire, fondé il y a 20 ans.

Des médias comme Le Soleil, en plus de subir la crise des médias d'information, vit les impacts financiers de la COVID-19.

Ironiquement, Facebook est placé sur le banc des accusés pour la chute de revenus des médias écrits et la crise des médias d'information qui sévit partout sur la planète.

Tout aussi ironiquement, son aide durant la présente crise viendra avant celle des gouvernements.

Par exemple, le ministère de la Culture et des Communications du Québec ne va pas injecter d'argent neuf en lien avec la pandémie. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a offert de devancer le versement de la subvention liée au Programme d'aide au fonctionnement des médias écrits communautaires.

Le paiement, prévu en juin, n'a cependant pas encore été versé pour tous les organismes.

De grandes salles de rédaction ne sont pas épargnées par la pandémie. La Presse a diminué les salaires de ses employés, des mises à pied ont été rapportées dans plusieurs salles de nouvelles et les journaux de la Coopérative nationale de l’information indépendante, incluant Le Soleil à Québec, ont mis fin à leur édition papier en semaine.

Des hebdomadaires ont quant à eux cessé leur publication temporairement.

Liste des récipiendaires de la subvention Facebook au Québec

Autour de l’île, Saint-Pierre de l’île d’Orléans

Aylmer Bulletin, Gatineau

The Gaspé Spec – Sea-Coast Publications Inc., New Carlisle

La Gazette de la Mauricie, Trois-Rivières

Iori:wase, Kahnawake

Journaldesvoisins.com, Montréal

The Low Down To Hull & Back News, Wakefield

Metro Media, Saint-Laurent

Pontiac Journal, Mansfield

Québec Science, Montréal

The Record, Sherbrooke

Ricochet Media, Montréal