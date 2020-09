Terry Fox est un exemple de détermination. C’est à 22 ans, alors atteint d'un cancer des os et amputé de la jambe droite, qu’il entreprend la traversée du Canada en course à pied. Il baptise son défi le « marathon de l’espoir ».

Le 12 avril 2010, le National présente un reportage pour les 30 ans du « marathon de l’espoir ». À Terre-Neuve, le journaliste Stéfan Thériault revient sur le legs de Terry Fox. Il rencontre la mère de l’ex-marathonien venue pour l’occasion déposer des fleurs sur le monument érigé en l’honneur de son fils.

On me disait les gens vont oublier. Je répondais non, personne ne va oublier.

Betty Fox, mère de Terry Fox