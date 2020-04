Fonderie Horne: moins d’arsenic, plus de dioxyde de soufre

Au cours de la fin de semaine, la concentration de dioxyde de soufre (SO2) dans l’air, au centre-ville de Rouyn-Noranda, a atteint un niveau considéré comme mauvais par le gouvernement, soit au-dessus de 51 nanogrammes par mètre cube

Le directeur du développement durable à la Fonderie , Pierre-Philippe Dupont, a indiqué sur nos ondes à l'émission Des matins en or que l'entreprise a réduit ses effectifs de 80 %, sans avoir réduit son niveau d’activité.

Nos opérations ne sont pas au ralenti, ce qu’on a diminué, c’est vraiment le nombre de travailleurs sur le site, donc on fait partie d’un service prioritaire qui a été identifié dans le décret gouvernemental , a indiqué Pierre-Philippe Dupont, directeur du développement durable à la Fonderie Horne.

Il précise qu’habituellement, le nombre d’employés complet sur le site se situe autour de 800, tandis qu’en ce moment on compte environ 100 employés.

Retour sur la situation : Depuis le début de la crise, la Fonderie Horne a prévu diminuer progressivement le nombre d'employés sur le site. La semaine dernière, l'entreprise a confirmé qu'un employé avait contracté la COVID-19. M. Dupont précise qu'il s'agit d'un employé cadre.

Les opérations de déroulent normalement, c’est-à-dire que le rythme de fonte est similaire , ajoute M. Dupont.

M. Dupont explique l’importante concentration de dioxyde de soufre dans l’air par le fait que la Fonderie n’a pas réduit ses activités et aussi qu’il est habituel de voir une hausse des signalements au printemps.

Le printemps, souvent, est une période où on a plus de signalements à cause de phénomènes météorologiques, et les gens sortent plus , remarque-t-il.

Arsenic

Selon son dernier rapport, la Fonderie Horne enregistre une diminution de la quantité d’arsenic qu’elle émet dans l’air.

Ce qu’on annonce aujourd’hui, c’est la moyenne actuelle de l’an dernier, précise M. Dupont. Ce qu’on voit actuellement pour cette année, c’est que ça va au-delà du 30 % (de diminution), donc le processus dans lequel on est engagé avec le ministère de l’Environnement est pertinent et fonctionne.

Dans son plan d’action pour réduire ses émissions de métaux lourds, la Fonderie Horne a prévu d'émettre un maximum de 200 particules d'arsenic par mètre cube jusqu’en 2021. À partir de 2022, elle devra émettre en deçà de 100 nanogrammes par mètre cube.

En ce moment, le rapport de la Fonderie indique une concentration de 130 nanogrammes par mètre cube.