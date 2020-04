Mercredi dernier, le ministre de l’Éducation a annulé les examens finaux pour tous les élèves de la 7e à la 12e année, mais a assuré que l'apprentissage va se poursuivre par le biais de plateformes numériques.

Bien que nous ne puissions recréer l’environnement scolaire traditionnel, l’apprentissage devrait continuer pour tous nos élèves. Kim Christianson, directrice générale de l'éducation, CSFP

Pour le moment, la directrice générale de l'éducation explique que c’est difficile de déterminer à quoi ressemblera une journée typique.

Selon Mme Christianson, le conseil scolaire facilitera l'enseignement via des plateformes Google Classe et Google Meet, qui permettront l'échange de documents et les discussions entre les enseignants et les élèves.

La province a déjà confirmé que les élèves en voie de réussir vont obtenir leur diplôme d’études secondaires. Pour les élèves à risque d’échec, le CSFPConseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador assure que les enseignants pourraient mettre en place des mesures pour les soutenir dans la réussite de leurs cours. Ces mesures seront décidées en consultation avec les enseignants.

À compter du 20 avril, les services en orthophonie et les conseillers en orientation seront disponibles en ligne. Les élèves peuvent contacter la direction de l'école pour prendre rendez-vous.

Assurer l'accès à internet

Pour que ce plan fonctionne, tous les élèves auront besoin d'avoir accès à un ordinateur et à internet. Le CSFPConseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador indique que la distribution de l'équipement se fera et que le personnel explore ses possibilités pour fournir une connexion internet à ceux qui en ont besoin.

Kim Christianson admet que le CSFPConseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador est limité en ressources humaines et que la création de cours en ligne est un nouvel apprentissage en soi.

C’est un nouveau territoire pour beaucoup de nous et reproduire ce qui se passe dans un environnement de classe, face à face, a ses limites. Kim Christianson, directrice générale de l'éducation, CSFP

Elle souligne aussi que les professeurs du CSFPConseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador seront formés pour utiliser les nouvelles plateformes.