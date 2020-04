COVID-19 : ce qu’il faut savoir aujourd’hui en Abitibi-Témiscamingue

En Abitibi-Témiscamingue, le nombre de cas confirmés de COVID-19 a atteint 83, en augmentation de 7 par rapport au bilan de samedi. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a confirmé que plus de 70 cas confirmés sont à Rouyn-Noranda.

Au Québec : 7 944 cas confirmés

Au Canada : 15 512 cas confirmés

Pour freiner la propagation du coronavirus dans la région, le gouvernement a décidé d'installer des points de contrôle routiers autour de la MRC de Rouyn-Noranda pour surveiller les allées et venues des citoyens, autorisant seulement les déplacements essentiels.

La Sûreté de Québec assure des points de contrôle à quatre endroits depuis samedi (4 avril) après-midi, soit à l'intersection de la route 101 et 393 vers Duparquet, la route 117 à la sortie de Cadillac, la route 101 dans le secteur Rollet et la route 395 au coin Preissac.

Ces restrictions d’allées et venues sur le territoire empêchent les résidents de Cadillac d’aller faire leur épicerie ailleurs qu'à Rouyn-Noranda, ce qui implique un parcours aller-retour de 100 km pour effectuer leurs courses.

Autres fermetures

Les communautés algonquines de Kitcisakik et de Pikogan ont également fermé leurs portes dimanche en raison de la propagation de la COVID-19.

Plus tôt cette semaine, c'était au tour du conseil de la Première Nation de Long Point au Témiscamingue de décréter l’état d’urgence locale pour une période de 20 jours afin d'éviter une contamination parmi ses membres.

Cependant, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs maintient les dates d’ouverture de la chasse et de la pêche, dont la plus proche est vers la fin du mois d'avril.

Le département de Pierre Dufour appelle les amateurs de chasse et de pêche qu’ils doivent quand même respecter les directives et les recommandations du gouvernement pour éviter toute propagation du coronavirus.

Rareté d’équipements et de médicaments

La pénurie de médicaments en raison de la COVID-19 touche les hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors que la quantité de médicaments demeure stable pour le moment, le CISSS-AT a avisé le personnel que certains médicaments critiques diminuent rapidement au Québec.

Masques respiratoires N95. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Sur le plan des équipements de protection, des responsables de lieux d’hébergement pour aînés prennent les devants pour s'assurer de ne pas manquer de masques.

C'est le cas des Jardins du Patrimoine à Rouyn-Noranda qui a lancé un appel sur Facebook pour trouver des fournisseurs qui peuvent lui en procurer.