COVID-19 au Canada : ce qu’il faut savoir aujourd’hui

Justin Trudeau a promis lors de son point de presse quotidien que les Canadiens qui continuent de travailler, mais avec des heures réduites, auront bientôt accès à cette prestation d'urgence. Son gouvernement doit expliquer comment les critères d'adhésion à la PCU seront élargis au cours des prochains jours .

Le gouvernement fédéral restreint les activités des traversiers et des navires à passagers commerciaux dans l'espoir de réduire les risques de propagation de la COVID-19 à bord. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé par voie de communiqué dimanche que tous les navires commerciaux ayant une capacité de plus de 12 passagers devront cesser leurs activités à compter de lundi, si celles-ci ne sont pas jugées essentielles.

Le gouvernement du Québec a confirmé 27 nouveaux décès liés à la COVID-19 sur son territoire, une augmentation importante de près de 30 % par rapport au bilan précédent. Le ralentissement des hospitalisations (8 depuis hier) est toutefois extraordinaire et très encourageant, selon François Legault. Le Québec dévoilera demain ses scénarios les plus probables pour l’avenir de la pandémie.

C'est le retour en classe pour de nombreux cégépiens au Québec. Les cours reprennent à distance à partir d'aujourd'hui. Une reprise qui est toutefois perturbée par la récente interdiction d'aller chercher le matériel pédagogique des étudiants et des professeurs sur les campus. Dans une lettre adressée au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, la Fédération des cégeps affirme qu'avec les nouvelles contraintes imposées, les établissements craignent de ne pas pouvoir « sauver la session ».

Face à cette crainte, le ministre Jean-François Roberge, a évoqué un prolongement de la session jusqu'à la Saint-Jean si nécessaire. Il dit avoir lui-même été pris de cours par la recommandation de la Santé publique d'interdire d'aller chercher le matériel sur les campus.

Des associations de sages-femmes, syndicats de professionnels de la santé et organismes militants semblent avoir été entendus, eux qui demandaient au gouvernement québécois de prendre position contre les accouchements en solitaire dans les hôpitaux, où la présence de visiteurs est resserrée pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Le premier ministre Legault a en effet indiqué, lors de sa conférence de presse quotidienne, que la nouvelle directive de l'Hôpital général juif de Montréal, qui interdit dorénavant la présence d'un accompagnateur en salle d'accouchement, ne sera pas implantée de façon généralisée au Québec.

Un grand nombre de résidences pour personnes âgées en Ontario sont ébranlées par des éclosions du nouveau coronavirus. Le décompte partiel de Radio-Canada/CBC News faisait état de 36 maisons de soins de longue durée aux prises avec une propagation rapide du virus. Ces éclosions ont contribué à au moins 55 des 146 décès liés au virus dans toute la province.

Bilan

On compte 16 501 cas confirmés de COVID-19 au pays et 339 morts liés à la maladie. Et 3447 personnes sont rétablies.

Les provinces les plus touchées sont le Québec (8580 cas) et l’Ontario (4347 cas).

Pour la première fois, l’Alberta (1250 cas) a dépassé la Colombie-Britannique (1203 cas) pour le nombre total de personnes infectées.

Plus de 337 000 tests ont été effectués au pays. Les résultats de 3897 d’entre eux ne sont pas encore connus.

En rafale :

L'Agence de la santé publique du Canada suggère maintenant à tous de porter un masque non médical, mais prévient que le port du masque ne remplace pas la distanciation physique. Il s'agit plutôt d'une précaution supplémentaire.

La marque de sport française Décathlon a décidé de donner 7000 masques de plongée aux hôpitaux canadiens.

Secoués par l'agression dont l'un des leurs a été victime au Walmart de Sherbrooke, des agents de sécurité québécois demandent de toucher une prime de risque.

Des experts et des politiciens à travers le monde préviennent que la lutte entre les pays pour acheter des masques de protection est contre-productive.

Les Canadiens atteints de la COVID-19 ou qui se croient possiblement infectés sont invités à la prudence à proximité de leurs animaux de compagnie. C'est ce que suggère l'Association canadienne des médecins vétérinaires.

Les Albertains ont tendance à respecter les mesures de confinement et fréquentent nettement moins les commerces et les transports en commun, selon les données dévoilées par Google.

Les défenseurs des droits de la personne en Colombie-Britannique dénoncent le manque de protection et de lignes directrices de distanciation physique de la part des gouvernements provincial et fédéral pour les travailleurs agricoles migrants.