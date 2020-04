COVID-19 : multiplication des demandes d’hôpitaux de campagne

Au cours des deux dernières semaines, l’entreprise calgarienne Black Diamond a reçu plus de 100 commandes pour des hôpitaux de campagne, des cliniques mobiles de dépistage, des abris de mise en quarantaine, et d’autres installations médicales temporaires nécessaires face à la pandémie de COVID-19.

À en croire le carnet de commandes de Black Diamond, l’entreprise de Calgary ne connaît pas la crise.

Nous avons reçu des demandes de partout au Canada et aux États-Unis aussi , indique le président-directeur général de l’entreprise, Trevor Haynes.

Spécialisée dans l’installation de logements pour les travailleurs dans des régions reculées, l’entreprise propose aussi des remorques modulaires qui peuvent autant servir dans le secteur des ressources naturelles, que pour offrir des salles de classe ou des bureaux temporaires.

Ces jours-ci, elles se transforment aussi en hôpitaux de campagne, en cliniques de dépistage et en hébergements dans lesquels il est possible d'isoler des travailleurs à proximité de leurs camps, par exemple.

Il s’agit juste de les relocaliser au site voulu, de les relier les uns aux autres et de les brancher au réseau électrique, explique-t-il.

Expertise

Dans le passé, l’entreprise a déjà collaboré avec des bases militaires américaines qui elles mettaient en place des installations médicales temporaires.

Nous pouvons facilement créer un hôpital de campagne avec les équipements dont nous disposons , affirme M. Haynes.

Il estime que ses équipes ne mettraient pas plus de 10 jours pour monter un bâtiment médical capable d’accueillir entre 500 et 1000 personnes, avec une zone de quarantaine, et des logements attenants pour le personnel de santé.

Nos installations sont [aujourd’hui] demandées pour un autre mandat que celui que nous remplissons habituellement, mais l’exercice est sensiblement le même [pour nous], garantit-il. Notre principal défi est de nous assurer que nous aurons assez d’équipes de terrain pour réaliser les travaux , poursuit-il.

À l’heure actuelle, son entreprise est capable de répondre à la moitié des commandes de bâtiments médicaux d’urgence qu’elle reçoit.

Avec les informations de la Presse canadienne