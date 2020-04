Fermeture du système de passerelles du centre-ville de Winnipeg

Le système de passerelles reliant différents points du centre-ville de Winnipeg, ainsi que la promenade de boutiques sous l’intersection de l'avenue Portage et la rue Main sont temporairement fermés en raison de la pandémie de COVID-19, affirme la Ville de Winnipeg.

Sur son site web, la Ville explique que « la décision est le résultat de discussions avec les propriétaires de commerce et autres partenaires » et qu’elle a été prise « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ».

Les piétons qui souhaitent traverser l'intersection devront le faire au point de passage extérieur le plus près.