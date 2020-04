La suspension de la cote R réclamée dans les cégeps

La cote de rendement au collégial (CRC), communément appelée la cote R, est un critère d'admission aux programmes universitaires contingentés. Elle est calculée par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).

Pour chaque cours, la cote est influencée par la note de l'étudiant en regard de la moyenne de tous les étudiants inscrits au cours.

En raison de la pandémie, le gouvernement a fermé obligatoirement les établissements scolaires. Pour les cégeps et les universités, il a été décidé de maintenir les activités d'enseignement, mais en ligne.

Plus de deux semaines se sont écoulées depuis, et la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) constate un risque d'inégalités grandissant entre les étudiants, mais aussi entre les établissements. Elle demande donc la suspension de la cote R pour la session en cours.

Présentement, la situation de pandémie est anxiogène. Pour les étudiants, qui ne savent pas trop comment la session va se terminer, c'est un stress important. Si on peut enlever le souci de la cote R de l'équation, on s'aide à progresser , plaide Philippe Clément, président de la FECQFédération étudiante collégiale du Québec .

Des représentations sont actuellement faites en ce sens auprès du BCIBureau de coopération interuniversitaire et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

À son avis, les cégeps comme les individus ne sont pas tous égaux devant la pandémie.

D'abord les cégeps n'ont pas tous les mêmes ressources pour relancer la session en ligne et n'appliqueront pas tous les mêmes directives, de l'autre parce que le contexte personnel de chaque étudiant n'est pas le même. Il cite en exemple les parents-étudiants et les personnes en difficulté d'apprentissage.

On ne veut pas que les personnes en situation privilégiée se trouvent avantagées par rapport à des personnes qui sont plus fragiles, qui ont besoin de plus d'encadrement.

Philippe Clément, président, Fédération étudiante collégiale du Québec