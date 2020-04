Faire du pain à la maison, une source de réconfort

De nombreux Canadiens semblent faire du pain à la maison pendant leur confinement provoqué par la COVID-19. Or, selon une étudiante en maîtrise en Colombie-Britannique, cette réaction reflète nos relations vis-à-vis des aliments en temps de transition économique.

« Il semble ressortir une valeur traditionnelle partagée autour de la cuisine, qui est souvent cachée derrière notre société industrielle », dit Karen Bates qui étudie la résilience et les compétences traditionnelles à l’Université Royal Roads à Victoria.

En ces temps incertains provoqués par un virus, les gens ont besoin de retourner à la terre, à l’essence même de la nature. « Faire la cuisine est une de ces choses qui nous permettent de reprendre le contact avec les milieux naturels vivants », dit-elle.

Et puis, comme les restaurants n’ouvrent plus leurs portes et qu’il est difficile de se faire livrer des repas, les gens se posent des questions sur le cadre économique actuel. Que doit-on savoir faire? explique Karen Bates.

Cuire du pain devient une solution.

C’est pour cela, précise la chercheuse, que les gens veulent en fabriquer chez eux ou qu’ils ouvrent des livres de cuisine longtemps abandonnés afin de découvrir à nouveau des plats et des desserts qu’ils ont connus il y a des années.

En faisant du pain « [on retrouve] un certain réconfort avec notre passé ou avec quelque chose de vivant, un micro-organisme comme la levure ».

D'après les informations de Michelle Ghoussoub