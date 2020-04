L’Association étudiante de l’Université de la Saskatchewan publie une lettre de demandes

Dans une lettre publiée samedi, l’association étudiante demande entre autres un gel des droits de scolarité pour 2020-2021 et la prolongation des dates limites pour les payer.

Le président de l’Association étudiante de l'Université de la Saskatchewan Regan Ratt-Misponas salue les mesures déjà mises en place par l’université, y compris l’évolution rapide des cours en ligne, mais veut voir plus de solutions à long terme.

Demande de l’association étudiante Aucune augmentation des droits de scolarité pour l’année scolaire 2020-2021

Permettre aux étudiants de choisir l’option réussite/échec plutôt qu’une note traditionnelle

Rembourser les étudiants pour les retraits forcés de cours qu’ils auraient autrement pu terminer avant la fermeture de l’université

Prolonger les dates limites de paiement des droits de scolarité pour le printemps, l’été et l’automne afin de tenir compte des difficultés financières auxquelles les étudiants peuvent faire face en raison de la perte de possibilité d’emploi

Renoncer aux frais de retard sur les paiements des droits de scolarité pour le printemps, l’été et l’automne

Regan Ratt-Misponas explique que ces demandes sont basées sur ce qui se fait dans d’autres universités au Canada.

Le président de l’association étudiante a eu des discussions avec l’administration de l’université où on lui a dit que les frais de retard pour le paiement des droits de scolarité seront annulés en mars et avril.

Regan Ratt-Misponas en veut plus. « Beaucoup de dettes pourraient être contractées à cause de cela et nous voulons nous assurer que les étudiants sont pris en compte dans l’aide et la reprise », dit-il.

Il rappelle que de nombreux étudiants ont vu leurs perspectives d’emplois considérablement réduites et que bon nombre d’entre eux ont très peu ou pas de source de revenu à l’heure actuelle.

CBC/Radio-Canada a demandé à l'Université de la Saskatchewan de réagir à la lettre de l’association étudiante, mais un porte-parole n’était pas disponible.

Avec les informations d'Ashleigh Mattern