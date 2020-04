Élan de solidarité envers une famille de Gatineau

L’infirmière, qui travaille de nuit, revenait tout juste de son congé de maternité quand la pandémie de COVID-19 a éclaté.

Le couple a deux filles âgées de 5 et 1 an. Elles doivent rester à la maison parce que leur gardienne ne peut plus les recevoir.

C’est très difficile de tomber endormie, de bien dormir, sachant qu’elle travaille de nuit , explique son conjoint, Tim Goulet, en entrevue à Radio-Canada. En effet, M. Goulet ajoute que leurs filles arrivent difficilement à ne pas faire de bruit pendant que leur mère dort le jour.

J’essayais de trouver une solution pour justement, qu’elle ne soit pas brûlée au point de plus pouvoir travailler. Tim Goulet

C’est comme ça que lui est venue l’idée de lancer un appel à tous sur les réseaux sociaux, demandant à ses amis de lui prêter une roulotte dans laquelle sa conjointe pourrait dormir, sans dérangement.

Il faut qu’elle reste en santé dans un contexte de crise où on a besoin des infirmières Tim Goulet

Si elle a une bonne journée de sommeil, pour elle après ça, ça va mieux au boulot , ajoute-t-il.

Une fois l’appel lancé, M. Goulet a vu sa publication repartager par l’administrateur de la page Caméra de nuit qui compte plus de 70 000 abonnés.

Ça a pris 10 minutes pour que le propriétaire de Leisure Days le contacte , raconte-t-il. L’entreprise Leisure Day’s Gatineau lui a offert une roulotte, livrée à la maison, pour toute la durée de la pandémie.

Cet élan de générosité est très apprécié de la part de toute la famille. Ça va aider quelqu'un qui va continuer à aider les gens comme elle peut , fait valoir le père de famille.

Au moins, elle est proche de nous. C’est ça qu’on voulait, on ne voulait pas qu'elle soit loin. Tim Goulet

Plus tôt cette semaine, trois véhicules récréatifs ont été mis à la disposition du personnel du Centre de soins Osgoode en cas de besoin. Ils ont été loués gratuitement auprès de RV Canada qui tenait à poser un geste pour aider le personnel médical.

C’est le fun de voir comment les gens se tiennent ensemble pour s’entraider , conclut-il.

Avec les informations d'Ismaël Sy