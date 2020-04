Alors que la météo printanière se pointe enfin le bout du nez à Toronto, les autorités s’affairent à renseigner la population et à contrôler la bonne application des règles de distanciation sociale dans la métropole canadienne. Or, certaines « zones problématiques » persistent, selon la Ville.

Samedi seulement, 800 véhicules ont été refusés à l’entrée de Bluffers Park et 140 véhicules ont été dissuadés de stationner à High Park , selon un communiqué envoyé par la Ville de Toronto dimanche en après-midi.

Toutes les « zones problématiques » désignées par la ville sont des parcs municipaux.

Des agents de police dans le parc Trinity Bellwoods, samedi en début d'après-midi. Photo : CBC / Michael Charles Cole

Les agents des règlements municipaux et les policiers de la ville s’affairent depuis samedi à appliquer une « mise en vigueur éclair des mesures d'urgence » dans le but de s’assurer que la distanciation sociale s’applique à tous dans cette ville de trois millions d’habitants.

Le communiqué émis dimanche offre un résumé des opérations de la journée de samedi. Les [agents municipaux] et les policiers ont parlé à 780 personnes pour les informer des recommandations et fermetures en matière de santé publique et ont mis en garde 373 autres personnes. La police a délivré neuf contraventions tandis que les [agents municipaux] ont donné une contravention relative à l’utilisation des équipements d’un parc. Cinq entreprises non essentielles qui opéraient en violation des ordonnances provinciales ont aussi reçu une contravention, toujours selon le communiqué.

La ligne d’information municipale 311 a reçu un total de 1550 dénonciations de citoyens inquiets depuis le début de la pandémie, une augmentation de 141 par rapport au total de vendredi.