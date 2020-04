Zachary Richard corrige le tir : il n’a pas la COVID-19

Dans une entrevue à l’émission Dessine-moi un dimanche, animée par Franco Nuovo à Radio-Canada, M. Richard avait expliqué qu’il avait renoncé temporairement à voir sa mère, âgée de 98 ans, afin de ne pas l’exposer au coronavirus.

Chers amis, suite à mon interview avec Franco Nuevo (sic) ce matin, je tiens à clarifier l'information. Je n'ai pas testé positif pour COVID-19 , écrit le musicien sur sa page Facebook officielle, dimanche après-midi.

Il réitère qu’il s’est placé en isolement par précaution pour protéger sa mère.

Je n'ai même pas été testé pour le moment, mais je vais le faire dès lundi. Je voudrais m'excuser à tous celles et ceux qui ont été bouleversés par l'information , écrit l’auteur, compositeur et interprète de 69 ans.

Zachary Richard habite en Louisiane, un des États américains les plus durement touchés par le coronavirus. Les autorités de santé publique y rapportent dimanche plus de 13 000 cas de COVID-19 et au moins 477 décès.