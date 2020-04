Boris Johnson hospitalisé pour la COVID-19

Âgé de 55 ans, Boris Johnson souffre de symptômes persistants du coronavirus. Il a été déclaré positif à la maladie il y a dix jours.

Sur les conseils de son médecin, le premier ministre a été admis ce soir à l'hôpital pour des examens , a annoncé Downing Street dans un communiqué, précisant qu'il s'agit d'une « mesure de précaution ».

Le premier ministre britannique, qui est le premier leader d'une puissance mondiale à avoir contracté la maladie, continue d'avoir de fortes fièvres.

Il a été placé en isolement dans ses appartements depuis qu'il a reçu le diagnostic.

Downing Street a également indiqué que M. Johnson demeurait à la tête du gouvernement.

Selon la BBC, Boris Johnson passera la nuit à l'hôpital.

Boris Johnson a été fortement critiqué pour avoir minimisé la gravité de la pandémie et avoir réagi de façon modeste à la menace.

Il a notamment tardé à ordonner la fermeture des écoles et des commerces jugés non essentiels.

Il a changé son approche après avoir appris que des prévisions démontraient qu’un quart de million de personnes pourraient mourir de la maladie au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni dépasse les 47 000 cas confirmés de contamination et s’approche des 5000 morts des suites de la COVID-19.

Discours télévisé de la reine

Plus tôt, la reine Élisabeth II a remercié les soignants et les Britanniques qui restent chez eux dans une rare allocution à la nation.

La reine a tenu à enregistrer un discours au château de Windsor afin de soutenir le personnel du réseau de la santé et tous les travailleurs qui offrent des services essentiels au moment où le pays traverse une grave crise sanitaire causée par la COVID-19. Il s’agit du cinquième discours officiel télévisé au cours de son règne.

Je suis convaincue que toute la nation se joindra à moi pour vous dire que ce que vous faites est apprécié et que chaque heure de votre dur labeur nous rapproche d’un retour à la vie normale. La reine Élisabeth II

La reine Élisabeth II appelle tous les Britanniques à mettre l’épaule à la roue pour combattre le virus. Photo : Associated Press

La monarque aujourd’hui âgée de 93 ans a reconnu que la crise actuelle entraîne des difficultés financières pour bon nombre de citoyens et qu’elle apporte son lot de changements et de défis au quotidien.

Elle a appelé tous les citoyens à mettre l’épaule à la roue pour combattre le virus. Elle admet qu’il n’est pas facile d’être séparé de ses proches, mais que cela constitue la bonne chose à faire.

La souveraine demande à la population de faire preuve de discipline, de suivre les consignes et de s’isoler afin de protéger les plus vulnérables et d’épargner à de nombreuses familles la douleur déjà ressentie par ceux qui ont perdu des proches .

Elle estime que le succès de cette entreprise appartient à chacun individu et qu’il pourra en être fier une fois la pandémie terminée.

Ensemble, nous luttons contre cette maladie et je veux vous assurer que si nous demeurons unis et déterminés, alors nous la vaincrons , a-t-elle déclaré.

La reine Élisabeth II a terminé son discours avec un message empreint d’espoir à propos d’un retour prochain à la vie normale.