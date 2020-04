Plus de 100 cas d'infection par le coronavirus au Nouveau-Brunswick

Les trois nouveaux patients sont une personne dans la quarantaine dans la région de Moncton, une personne dans la trentaine dans la région de Saint-Jean et une personne dans la cinquantaine dans la région de Fredericton.

Sur les 101 cas répertoriés dans la province depuis le début de la pandémie, 58 sont liés à un voyage, 32 sont des proches de cas confirmés, cinq sont des cas de transmission communautaire, et six cas font l'objet d'enquêtes.

On compte 28 personnes qui se sont rétablies de la COVID-19.

L'un de ces cas est celui d'une personne à l'emploi d'une résidence de retraités à Quispamsis. Une porte-parole de la compagnie Shannex, propriétaire de cette résidence, a indiqué dans un courriel que cet employé avait travaillé pour la dernière fois dans la nuit du 29 mars à Jubilee Hall et n'est pas retourné sur les lieux depuis.

Shannex décrit Jubilee Hall comme une communauté de vie de retraite privée et précise qu'il ne s'agit pas d'un établissement de soins de longue durée.

L'entreprise a aussi annoncé sur son site Internet samedi que deux employés de ses résidences de personnes âgées de Nouvelle-Écosse avaient été déclarés positifs à la COVID-19.

Les équipes de gestion de ces établissements travaillent en étroite collaboration avec les représentants de la santé publique en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. La compagnie a indiqué qu’une équipe d’intervention est présente afin de s'assurer que tous les résidents et les membres de l'équipe suivent les précautions appropriées.

Amendes

Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick a rappelé dimanche après-midi que le non-respect des règlements liés à l'éloignement physique pourrait engendrer des amendes entre 292,50 $ et 10 200 $.

Les autorités ont appelé le public à respecter les règles, mais aussi à prendre soin de leur santé physique et mentale. C’est le temps d’être raisonnable, d’être prudent, et plus que tout, d’être gentil [...] Nous devons prendre soin de nous et des autres , a dit la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, le 18 mars 2020. Photo : Radio-Canada

Unis contre la pandémie

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a félicité les chefs des autres partis politiques pour leur collaboration depuis le début de la pandémie.

Nous avons mis la politique de côté pour prendre des décisions difficiles. Je crois qu’il s’agit d’un exemple parfait qui illustre que des politiciens d’allégeances différentes peuvent collaborer. Nous avons tous le même objectif, soit de veiller à ce que les gens du Nouveau-Brunswick soient en santé et en sécurité. , a-t il dit, dimanche après-midi.

La création du comité multipartite du Cabinet a, selon lui, permis d’ améliorer la situation .

Le bilan du coronavirus en Atlantique

En date du dimanche 5 avril, les quatre provinces de l'Atlantique recensent 602 cas de COVID-19, soit 43 de plus que samedi.

Il y en a 262 (+26) en Nouvelle-Écosse, 217 (+14) à Terre-Neuve-et-Labrador, 101 (+3) au Nouveau-Brunswick et 22 (inchangé) à l'Île-du-Prince-Édouard.

En Atlantique, 22 personnes sont hospitalisées : 6 au Nouveau-Brunswick, 6 en Nouvelle-Écosse et 10 à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucun cas n’a nécessité une hospitalisation jusqu’à présent à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans les quatre provinces, 115 personnes qui ont contracté la maladie sont guéries, soit 53 en Nouvelle-Écosse, 28 au Nouveau-Brunswick, 28 à Terre-Neuve-et-Labrador et au moins 6 à l’Île-du-Prince-Édouard.