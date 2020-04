L’Outaouais franchit le cap des 100 cas confirmés de COVID-19

Le site du gouvernement du Québec a indiqué dans sa mise à jour quotidienne dimanche que l’Outaouais compte désormais 109 cas confirmés de COVID-19, soit 24 de plus que la veille.

Encore une fois, c’est un nouveau record d’augmentation quotidienne dans la région. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais faisait état, samedi, d’une seule personne hospitalisée à son centre désigné COVID-19 à l’Hôpital de Hull.

On comptait également neuf employés de l’établissement de santé atteints de la maladie. Une seule résidence pour personnes âgées était touchée.

La grande majorité des cas se trouvent à Gatineau, 10 cas se situent dans la MRC de Papineau et 7 dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Les résidents de la Terrasse Chavoin, un édifice de près de 200 logements situé à Hull, ont reçu un courriel du syndicat des copropriétaires les informant d'une éclosion de cas.

Moins de cinq cas ont été signalés à la Terrasse Chavoin. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Selon ce courriel, moins de cinq cas y auraient été signalés. Rencontré en après-midi, Pierre Touza, un locataire s'est dit surpris d'apprendre la nouvelle .

Ça m’effraie, j'ai même peur de rentrer chez moi. Pierre Touza, résident de la Terrasse Chavoin

On n'a pas le choix, on va essayer de continuer à vivre, être plus prudents , a-t-il toutefois ajouté.

Les commerces non essentiels fermés jusqu’au 4 mai

L’augmentation du nombre de cas a été considérable aussi à l’échelle du Québec, qui recense désormais 947 cas de plus, pour un total de 7944.

Tous les autres indicateurs aussi sont à la hausse : on dénombre 47 hospitalisations supplémentaires, pour un total de 525, dont 154 aux soins intensifs, soit 24 de plus que samedi. La province compte également 94 décès causés par la COVID-19, soit 19 de plus que la veille.

On entre dans une autre phase encore plus critique dans les prochains jours, les prochaines semaines , a lancé le premier ministre François Legault lors de son point de presse. C’est entre autres pourquoi il a repoussé la date de réouverture des commerces non essentiels au 4 mai.

La crise sanitaire nous a permis de réaliser à quel point nous avons besoin d’une stratégie pour le commerce local et électronique au Québec , a affirmé pour sa part le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Ce dernier a annoncé le lancement du Panier bleu  (Nouvelle fenêtre) , un portail numérique qui va répertorier les entrepreneurs de la province selon leur région respective. Le conseil d’administration de cette organisation sans but lucratif, constitué de gens d’affaires d’expérience, ne sera pas rémunéré.

La Chambre de commerce de Gatineau invite d’ailleurs la communauté à acheter localement pour faire un contrecoup à la prolongation de la fermeture.

Lorsqu’on va rouvrir les portes [...] ça va être très très difficile pour les compagnies qui sont fermées. Pierre Sansom, président de la Chambre de commerce de Gatineau

M. Samson indique que le simple fait d'acheter local pourrait permettre la survie des entreprises de la région .

