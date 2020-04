Coronavirus : 14 nouveaux cas à T.-N.-L., Dwight Ball pourfend Donald Trump

Il y 10 patients atteints de COVID-19 qui sont hospitalisés, dont trois aux soins intensifs, a indiqué la Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador.

On compte maintenant 28 personnes qui se sont rétablies de la maladie. Terre-Neuve-et-Labrador est la seule province en Atlantique, où une personne est morte de la COVID-19.

Les 14 nouveaux cas confirmés dans les 24 dernières heures sont tous dans l’est de la province. Des 217 cas d’infection au nouveau coronavirus, 207 sont dans l’est de Terre-Neuve, trois dans la région centrale, un dans l’ouest de la province, et six dans la région de Labrador-Grenfell.

Dre Janice Fitzgerald, médecin-hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

La Dre Fitzgerald rappelle que 167 patients ont contracté la maladie lors de services à la maison funéraire Caul’s, en mars à Saint-Jean.

L’âge des 217 personnes qui ont contracté la COVID-19 :

- 19 personnes de moins de 20 ans ;

- 29 personnes qui ont entre 20 et 39 ans ;

- 33 personnes dans la quarantaine ;

- 49 personnes dans la cinquantaine ;

- 45 personnes dans la soixantaine ;

- 42 personnes de 70 ans ou plus.

Environ 53 % des personnes atteintes sont des femmes et 47 %, des hommes.

La province a maintenant effectué 3565 tests de dépistage au total.

Un masque N95. Photo : Reuters / Nicholas Pfosi

Durant la mise à jour quotidienne de la province dimanche, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, a pourfendu le président Donald Trump, qui aimerait que le fabriquant de masques respirateurs N95 cesse d’en exporter au Canada.

De dire que je suis enragé des récentes actions du président Trump, des États-Unis, serait un euphémisme , a dit Dwight Ball lors de son allocution. Je ne peux pas croire, dans une période de crise, que le président Trump puisse seulement songer à bloquer des équipements médicaux essentiels.

Le premier ministre Ball a rappelé l’aide que les Terre-Neuviens ont prodiguée aux voyageurs lorsque 38 avions ont dû se poser à Gander, le 11 septembre 2001, lorsque les États-Unis étaient ciblés par des attaques terroristes. Ces moments ont été immortalisés dans la pièce à succès Come from Away.

Si nous avions à refaire ce que nous avons fait le 11 septembre, nous n’hésiterions pas une seconde , a dit M. Ball. Il a déclaré que cette pandémie était un moment où tous devaient travailler ensemble pour protéger les citoyens, peu importe où ils vivent ou quel passeport ils détiennent .

Le bilan du coronavirus en Atlantique

En date du dimanche 5 avril, les quatre provinces de l'Atlantique recensent 602 cas de COVID-19, soit 43 de plus que samedi.

Il y en a 262 (+26) en Nouvelle-Écosse, 217 (+14) à Terre-Neuve-et-Labrador, 101 (+3) au Nouveau-Brunswick et 22 (inchangé) à l'Île-du-Prince-Édouard.

En Atlantique, 22 personnes sont hospitalisées : 6 au Nouveau-Brunswick, 6 en Nouvelle-Écosse et 10 à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucun cas n’a nécessité une hospitalisation jusqu’à présent à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans les quatre provinces, 115 personnes qui ont contracté la maladie sont guéries, soit 53 en Nouvelle-Écosse, 28 au Nouveau-Brunswick, 28 à Terre-Neuve-et-Labrador et au moins 6 à l’Île-du-Prince-Édouard.