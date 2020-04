Être agent de bord à l’heure de la COVID-19

Pour André Morrisey, être agent de bord est un rêve devenu réalité. Employé d'Air Canada depuis deux ans, il ne s’attendait pas à vivre une pandémie. C’est vraiment du jamais vu, avoue-t-il. J’en ai même parlé avec des collègues qui ont vécu d’autres crises, comme le SRAS, et ils ont dit qu’on a déjà pris certaines des mesures, mais que rien ne se compare à l’ampleur [des dispositions prises pour la COVID-19] .

La distanciation sociale, ça ne s’applique pas dans un avion. L’espace est tout simplement trop restreint , affirme l’homme originaire de Winnipeg qui se trouve actuellement en quarantaine à Vancouver après avoir être exposé au virus lors d’un vol de rapatriement de Canadiens.

Au début de la crise, Air Canada encourageait le port de gants et d’un masque, mais ne l'exigeait pas, raconte-t-il. Initialement, personnellement, je ne portais pas de masque parce que ça faisait vraiment peur aux passagers. Je voulais rassurer les passagers, donc je n’en portais pas [...]. Sinon, on maintenait le statu quo , note l’agent de bord.

Selon M. Morrisey, tout ça a changé le 19 mars. Tout a changé du jour au lendemain. [...] La compagnie nous a informés que le port des gants était obligatoire. Ils ont changé tout le service. [...] À ce point-là, il fallait faire tout ce qu’on pouvait pour éviter l’interaction avec les passagers , dit-il.

C’était vraiment bizarre… un jour, tu fais le plein service, tu bavardes avec les passagers, et le lendemain, plus rien. Je me sentais vraiment froid envers les passagers.

André Morrisey, agent de bord