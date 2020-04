Les étudiants du campus des Îles-de-la-Madeleine en grève symbolique

La reprise des cours prévue le 14 avril provoque bien des inquiétudes au sein de la communauté étudiante.

C'est le cas de Félix Painchaud, finissant en Arts, Lettres et communication. Le jeune homme croit que ses collègues ne pourront pas avoir accès à une formation en ligne aussi efficace que celle d'autres étudiants, en raison de la lenteur du réseau Internet des Îles.

Par exemple, la plateforme Zoom, qui serait sans doute utilisée dans le cas où on reprenne les cours, recommande une connexion de 1.5 Mb par seconde. Chez moi, j'ai une assez bonne connexion pour les Îles et j'atteins juste 0.8 Mb par seconde.

L'association étudiante mentionne que le vote de grève tenu vendredi est d'abord symbolique.

Votée par la majorité, la grève pourrait cependant être reconduite lors de la prochaine assemblée prévue le 10 avril , à moins que les mesures prises par la direction du Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine soient réalistes et offrent une éducation équitable pour tous les étudiant-es .

Il n'est donc pas exclu que les étudiants demeurent en grève au moment où les cours reprendront, confirme la présidente de l'association, Emma Arseneau.

Certains étudiants ont laissé tous leurs manuels dans leur casier et ne peuvent pas les récupérer. D'autres les ont conservés à la maison. Des étudiants n'ont pas accès à Internet ou à leur ordinateur, certains ont des enfants, bref, l'équité est impossible à atteindre, croit Emma Arseneau.

On se dit qu'en suspendant la session et en attribuant la mention "équivalence", on juge que tout le monde sera sur le même pied d'égalité. C'est d'être solidaire avec la minorité qui ne pourra pas finir la session.

Emma Arseneau, présidente de l'Association étudiante du campus des Îles-de-la-Madeleine