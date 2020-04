Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

On ne compte aucun nouveau cas de coronavirus confirmé au Bas-Saint-Laurent, en date du dimanche 5 avril, selon le site du gouvernement du Québec. Le bilan reste donc stable avec 27 cas pour la région.

Samedi, trois cas de coronavirus de plus ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent.

Le nombre d'hospitalisations est réduit à trois pour la région. Une personne qui était hospitalisée samedi est retournée chez elle en confinement puisqu'elle ne nécessitait plus de surveillance médicale accrue, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

On demande toutefois à la population de continuer à respecter les consignes sanitaires, malgré le bilan qui demeure stable, rappelle Ariane Doucet Michaud, la porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Il ne faudrait pas que ça cause un relâchement des comportements dans notre population. Il ne faut pas voir cela comme une victoire, on est toujours en train, à la grandeur du Québec, d'être dans l'ascendant, la pente ascendante vers le pic. Ariane Doucet Michaud, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

On demande aux gens de redoubler d'efforts, d'éviter les rassemblements, de limiter leurs sorties aux déplacements essentiels, d’éviter tout contact et surtout de se laver les mains! , ajoute-t-elle.

Ariane Doucet Michaud lance que la position du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux quant au non-dévoilement des cas précis par MRC pourrait être réévaluée dans les prochains jours.

À la suite d'une consigne nationale, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent ne peut dévoiler le nombre de dépistages effectués dans la région. Les données faisant état du nombre de guérisons ne sont pas non plus disponibles pour la région.

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, onze nouveaux cas sont recensés, pour un total de 54 cas dans la région. Pour la Côte-Nord, 58 personnes ont reçu un test positif jusqu'à maintenant : neuf cas de plus que samedi.

Au niveau national, le bilan se porte à 7994 cas confirmés de COVID-19 pour la province du Québec. Il y a maintenant 94 personnes qui sont décédées de la maladie dans la province.

Au total, 525 personnes sont hospitalisées sur le territoire et 154 d'entre elles sont aux soins intensifs.