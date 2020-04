Nos suggestions (à la tonne!) de sorties et d'activités culturelles en ligne

En cette période de confinement, les activités culturelles, qu’elles soient virtuelles ou non, se multiplient. Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons concocté une liste de tout ce qui peut vous divertir et vous permettre de vous évader quelques instants, seul ou en famille.

Des suggestions culturelles de Marie-Claude Tremblay, chroniqueuse à l'émission Bon pied, bonne heure

Cinéma

Festival REGARD

C’est sur le site web de la Fabrique culturelle qu’on peut découvrir les courts métrages lauréats du fameux festival qui a dû être écourté au début de la crise. Ils sont disponibles jusqu’au 26 avril dans la sélection Palmarès 2020 de REGARD  (Nouvelle fenêtre) .

La soirée d'ouverture du festival Regard Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

En mode scénario

Le site Tout part de là (Nouvelle fenêtre) propose des scénarios de courts et longs métrages québécois. On choisit l’oeuvre de notre choix dans la sélection pour avoir accès au scénario. Une manière différente d’aborder le septième art.

Ciné-cadeau en temps de coronavirus

Du lundi au vendredi à 15 h, Télé-Québec propose Ciné-mollo, une sorte de Ciné-cadeau au temps du coronavirus, qui présente des films pour toute la famille  (Nouvelle fenêtre) .

Par ailleurs, dans la zone vidéo de Télé-Québec  (Nouvelle fenêtre) , il est possible de visionner bon nombre d'émissions, de films documentaires et de longs métrages de fiction. En matière de cinéma, on retrouve notamment le drame russe Faute d’amour, le film français Lulu femme nue ou encore Cosmos, une oeuvre collective québécoise remontant à 1996 à laquelle ont participé des réalisateurs comme Denis Villeneuve, Manon Briand et André Turpin.

TV5/Unis

Le site web de TV5/Unis  (Nouvelle fenêtre) propose depuis quelques mois des longs métrages francophones d'ici et d'ailleurs, dont l’excellent Nous sommes Gold, film québécois sorti l’an dernier, dont l’action se déroule en Abitibi.

Les Films du 3 mars

Le distributeur Les Films du 3 mars offre le visionnement en ligne  (Nouvelle fenêtre) de plusieurs longs et courts métrages gratuitement jusqu'au 14 avril. On parle de près de 150 films à découvrir gratuitement, à la maison.

Un film gratuit tous les mardis

Depuis le début de la crise, la Maison 4:3  (Nouvelle fenêtre) nous fait chaque semaine le cadeau d’un long métrage disponible pour visionnement gratuit pendant 24 heures. À surveiller tous les mardis sur sa page Facebook  (Nouvelle fenêtre) .

Musique

Des prestations chaque jour à 17 h

La plateforme numérique de Télé-Québec, La Fabrique culturelle, a lancé sur sa page Facebook  (Nouvelle fenêtre) l’événement artistique Les Sessions de salon, au cours duquel des artistes de la chanson nous font entrer dans leur salon, chaque jour, à l'heure de l'apéro.

Jusqu’à maintenant, on a pu voir et entendre les prestations de Safia Nolin, KNLO, Matt Holubowski et Maude Audet.

Les virtuoses de l’OSM

Tous les lundis, mercredis et vendredis, l’Orchestre symphonique de Montréal met en ligne sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) des captations de concerts passés. Une belle occasion de remplir nos oreilles de beauté!

Répétition de l'OSM (Archives) Photo : Radio-Canada

Poésie

En plus des Sessions de salon, la Fabrique culturelle propose aussi sur sa page Facebook  (Nouvelle fenêtre) Les P’tites nuits de la poésie. Elles ont été mises sur pied en collaboration avec le Mois de la poésie, qui a perduré en ligne jusqu’à la fin du mois de mars, à défaut de pouvoir présenter les performances et les activités devant public comme prévu.

Les P’tites nuits de la poésie sont toujours en cours et vous invitent à écouter des poètes lire leurs textes en direct tous les deux jours à 20 h.

Lecture

Coups de coeur littéraires

Mélanie Langlois, libraire passionnée de la Librairie Liber, à New Richmond, nous permet de découvrir et de redécouvrir romans ou livres jeunesse qui font du bien et qui nous permettent de nous évader en cette période où toute forme de réconfort est bienvenue!

Les deux premières chroniques de Mélanie Langlois sont disponibles ici : Des livres pour s'évader

Coups de coeur littéraires

Mélanie Langlois, la librairie Liber à New Richmond Photo : Lumiphoto | Emmanuelle B.

Par ailleurs, il est toujours possible, même en cette période de confinement, de commander des livres  (Nouvelle fenêtre) auprès de votre librairie locale. Certaines font même la livraison.

Des tracts de crise pour traverser la pandémie

La célèbre maison d’édition française Gallimard offre chaque jour des tracts, de courts textes inédits rédigés par des auteurs, mais aussi par des personnalités publiques, qu’on peut télécharger et lire en ligne  (Nouvelle fenêtre) tout à fait gratuitement.

Comme indiqué sur leur site : Les Tracts de crise, chacun à leur manière, selon leur tonalité ou leur vision singulières, rendront compte de ce qui se passe pour nous tous. On peut être isolé mais s’adresser à tous; soyons solitaires et solidaires, ainsi que nous y invitait Albert Camus.

Lecture jeunesse (audio)

Des histoires en format audio

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre sur son site web  (Nouvelle fenêtre) près de 300 contes audio pour les tout-petits et pour les parents qui auraient envie de prendre une pause à l’heure du conte! La majeure partie des histoires proposées sont en français, mais on en retrouve aussi en anglais, en espagnol et même en inuktitut!

Une heure du conte en direct sur Facebook Live

LA CLEF, une communauté de parents qui échangent et apprennent des trucs pour aider leurs enfants à compter, lire et écrire en famille grâce à des contenus divertissants, variés et pratiques, offre sur sa page Facebook  (Nouvelle fenêtre) une heure du conte une fois par semaine.

Tous les jeudis à 10 h jusqu’au 23 avril, on se plonge dans un livre d’histoire pour le raconter à haute voix aux enfants.

Musées

Découvrir Frida Kahlo en ligne, comme si on était au musée

Vous n’avez pas eu l’occasion de voir l’exposition consacrée à Frida Kahlo au Musée national des beaux-arts du Québec? Qu’à cela ne tienne, il est possible de découvrir les oeuvres de l'artiste mexicaine  (Nouvelle fenêtre) virtuellement.

Une toile de l'artiste Frida Kahlo exposée au Musée national des beaux-arts du Québec Photo : Radio-Canada

Musée de la civilisation de Québec

À l’adresse uneheureaumusee.ca  (Nouvelle fenêtre) , on retrouve différentes activités comme l’exposition virtuelle Mon sosie a 2000 ans, diverses collections à voir en ligne, mais aussi des applications mobiles à télécharger gratuitement pour apprendre à faire une bande dessinée ou encore de l'animation stop motion.

Le Musée de la civilisation invite par ailleurs les Québécoises et les Québécois à lui envoyer leurs « pensées, réflexions, photos, vidéos, dessins d’enfants », dans le but de documenter la façon dont ils vivent la crise actuelle.

Le confort domestique, version beaux-arts

En cette période de confinement, le Musée national des beaux-arts du Québec nous donne à voir différentes oeuvres qui évoquent le bien-être de la maison par le biais de la collection Restez à maison  (Nouvelle fenêtre) . On y découvre meubles antiques, photographies et peintures représentant des salons, chambres ou cuisines contemporaines ou anciennes.

D’autres collections virtuelles sont également proposées sur leur site web  (Nouvelle fenêtre) .

Théâtre

Des pièces de théâtre à écouter en ligne

Avec le balado Théâtre à la carte, vous pouvez écouter des pièces de théâtre où vous le voulez, quand vous le voulez! Deux épisodes sont disponibles jusqu’à maintenant tant sur ICI Première que sur l’application Ohdio, soit la pièce Ici, de Gabrielle Lessard, et Une maison de poupées, d’Henrik Ibsen.

Le radio-théâtre de retour à Radio-Canada!

Le 18 mars dernier, ICI Première diffusait une captation de la pièce de théâtre Mademoiselle Julie, mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau et David Boutin. L’oeuvre d’August Strindberg, qui devait être jouée au Théâtre du rideau vert avant que la crise ne vienne tout bouleverser, a été mise en scène par Serge Denoncourt.

La captation est suivie d’une discussion animée par Guylaine Tremblay avec les comédiens et le metteur en scène.

AFFICHE RADIO THEATRE MADEMOISELLE JULIE Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Retrouvez par ailleurs Guylaine Tremblay dans le radio-théâtre Encore une fois, si vous permettez, pièce écrite par Michel Tremblay. La comédienne y interprète le rôle de Nana, sorte d'alter ego de la mère de l’auteur, tandis qu’Henri Chassé est le narrateur de cette histoire qui se déroule sur une période de 10 ans, entre 1952 et 1962. Marc Labrèche anime ensuite une discussion avec le metteur en scène Michel Poirier et les deux comédiens.

Écoutez l'entrevue de Guylaine Tremblay, à propos du radio-théâtre Encore une fois, si vous permettez

Guylaine Tremblay Photo : Radio-Canada

Balados

Le quotidien au temps du coronavirus raconté sous forme de balado

Dans le balado Confinés, mais ensemble, concocté par les réalisateurs Marie-Michèle Giguère et Cédric Chabuel dans le respect des consignes du gouvernement, des hommes et des femmes, qu’il s’agisse de personnalités connues ou non, nous parlent de la façon dont la crise actuelle affecte leur vie de tous les jours.

Écoutez l'entrevue avec la réalisatrice Marie-Michèle Giguère à l’émission Bon pied, bonne heure!

Dessin et bande dessinée

Un cadavre exquis sous forme de bédé

En France, la bédéiste Pénélope Bagieu a lancé l'initiative #coronamaison. Il s’agit d’un cadavre exquis sous forme de bédé auquel tout le monde peut participer.

Un illustrateur a réalisé une case de base, soit une pièce de forme rectangulaire avec un escalier dans un coin. Il suffit de télécharger le gabarit de la « coronamaison », de dessiner votre pièce préférée et de la publier sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #coronamaison. Cela vous permettra de rejoindre l’immeuble qui est en train de se construire, en quelque sorte, sur le site Coronamaison.fun (Nouvelle fenêtre) .

Un magazine mettant en vedette Astérix

Magazine hebdomadaire en ligne créé spécialement pour la période de confinement que nous vivons en ce moment, Irréductibles avec Astérix! (Nouvelle fenêtre) recèle activités, jeux et courtes bandes dessinées avec Astérix, pour toute la famille!

Le quotidien d'une famille gaspésienne en confinement

Nombreuses sont les personnes qui choisissent de documenter leur confinement. À Cap-Chat, l’illustratrice Fannie Desmarais publie quasi quotidiennement des dessins qui témoignent de ce qu’elle vit avec sa famille en ces temps surréels. À découvrir sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) et sur Instagram  (Nouvelle fenêtre) .