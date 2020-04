La peur d’une pénurie alimentaire est-elle fondée ?

On va toujours avoir des choses à acheter. dit-il. On n’a pas besoin de s’inquiéter . Les trois dernières semaines ont montré qu’il est vrai qu’il existe une fragilité des chaînes d’approvisionnement en ce moment, mais plusieurs industries n’étaient tout simplement pas outillées à faire face à la pandémie de la COVID-19 et ses répercussions. Aucune industrie n’a déjà été confrontée à une pandémie de cette ampleur par le passé.

C’est le cas de Marcel Michaud, propriétaire d’une ferme de pommes de terre dans la communauté rurale de Saint-André au Nouveau-Brunswick. Le nouvel engouement pour les pommes de terre a créé un manque temporaire, puisque les camions et les fournisseurs ne pouvaient plus répondre à l’immense demande soudaine. On n’a pas besoin de vider les épiceries, il y en a [des pommes de terre] , rappelle-t-il aux citoyens.

Sources de pression sur les chaînes d’apprivoisement

Le directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie explique qu’il existe des sources de pression qui ont eu un impact soudain sur les chaînes d’apprivoisement. L’une d’elles, c’est la fermeture des restaurants et des multiples commandes d’institutions maintenant fermés. Le secteur du service alimentaire n’existe carrément plus, alors il y a cette pression-là qui est arrivée tout d’un coup , dit-t'il. On estime à 90 milliards le chiffre d’affaires de ce secteur.

Les gens font la file au Atlantic Superstore de Moncton. Le nombre de personnes qui peuvent entrer dans le magasin est limité en raison de la pandémie de COVID-19. (Archive). Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Une deuxième source de pression selon le chercheur est l’augmentation de l’utilisation du commerce en ligne par les citoyens. S’ils étaient 18 % à faire leurs achats en ligne au début de la crise, ils sont maintenant 52 % à le faire au Canada. Cette augmentation est-elle due au confinement, à la peur des supermarchés ou à d’autres facteurs ? Ce qui est sûr pour le chercheur, c’est que l’expérience en magasin a complètement changé : On a condamné certaines sections et on sécurise tout, comptoirs, employés, les masques, le plexiglas... donc l’expérience est différente (pour le consommateur.) .

On ne fait plus l’épicerie de la même façon

Dans les dernières semaines, les épiceries ont constaté une augmentation des individus achetant en grosse quantité : Il y a une grosse demande d’œufs, de farine,de sucre, de levure [...] Un consommateur qui visite un supermarché aujourd’hui, c’est un consommateur qui planifie plus à l’avance. On ne pense pas au lunch et au souper. On pense à la semaine prochaine ou dans deux semaines.

Au lieu de magasiner pour des produits alimentaires, on magasine pour des ingrédients. C’est complètement différent. Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie

Les choix d’achat des consommateurs ont une corrélation avec ce que l’on retrouve sur les tablettes des supermarchés. C’est pour cette raison que la chaîne d’approvisionnement s’ajuste et regarnit les étagères des commerces au fur et à mesure que la pandémie évolue.

Les yeux rivés sur les frontières

Il y a par contre une ombre au tableau selon Sylvain Charlebois. S’il demeure tout de même peu probable que des complications frontalières se créent sur le continent nord-américain, ce n’est pas impossible , dit-il.

La crainte principale du chercheur se situe au scénario hypothétique dans lequel la Maison-Blanche restreindrait certaines exportations au Canada. C’est un peu inquiétant, ça pourrait compromettre l’accès à certains produits, ça pourrait aussi augmenter le coût alimentaire pour les familles, mais on n’est pas rendu là encore ! Pour l’instant, les choses vont bien .

La Maison-Blanche, à Washington, au États-Unis. C'est le siège du pouvoir exécutif américain. (Archive). Photo : Reuters / Zach Gibson

Le directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie confirme qu’il n’y a pas d’inflation actuelle liée au Covid-19. Si les prix montent à certains endroits, ce n’est pas en lien avec cela , dit-il. Le chercheur avait aussi mentionné à Radio-Canada qu’à son avis le Canada serait le dernier pays à manquer de nourriture .

Avec les informations de Marie-Hélène Lange et Radio-Canada