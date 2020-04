Happé par un client frustré, un agent de sécurité de Walmart dans un état critique

Samedi soir, le suspect de 25 ans était accompagné de sa conjointe et s'est rendu au commerce vers 17 h.

Selon les informations des policiers, l'agent de sécurité, employé de titan Sécurité, a refusé de laisser entrer les deux personnes, spécifiant qu'un seul individu par véhicule pouvait avoir accès au commerce. Frustré, le suspect a alors pris son véhicule et est entré en collision avec l'employé.

Les deux personnes ont dû quitter le commerce, l’altercation s’est poursuivie dans le stationnement, a expliqué le porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS), Martin Carrier. À un certain moment, le client frustré fonce directement avec son véhicule sur l’employé en le traînant même sur le capot sur plusieurs mètres.

À un certain moment, le conducteur effectue une manœuvre pour faire tomber l’homme, qui a subi de très graves blessures à la tête et qui a été conduit au centre hospitalier , a ajouté Martin Carrier.

Pascal Plamondon nettoyait les trottoirs à proximité du commerce, lorsque l'événement s'est produit. Il a rapidement réagi lorsqu'il a vu que le suspect tentait de quitter les lieux.

J'ai accéléré tout de suite avec le bucket pour essayer de lui bloquer le chemin, ou la sortie du Quatre-Saisons, explique-t-il. Mais je n'ai pas été assez vite. Quand il est passé devant moi, j'ai pris son numéro de plaque. Ensuite, je me suis dirigé vers la victime pour lui apporter les premiers secours .

Le couple a pris la fuite et a été retrouvé en soirée dans un logement de Sherbrooke. Grâce aux informations de Pascal Plamondon, le conducteur a été arrêté et interrogé.

La victime de 35 ans lutte présentement pour sa vie, précise Martin Carrier. L’enquête a été amorcée par le SPS et nos collègues de la Sûreté du Québec collaborent au dossier .

Le suspect, toujours détenu, devrait faire face à des accusations d'agression armée avec un véhicule, voies de fait graves et délit de fuite. Il devrait comparaître dimanche. Les accusations pourraient changer advenant l’état de la victime. Elles pourraient être encore plus graves si le pire advenait , a mentionné le porte-parole du SPS.

Quant à sa conjointe, elle ne devrait pas être accusée. Dans notre enquête, pour l’instant, il n’y aura pas d’accusation pour la passagère , a clarifié Martin Carrier.

Les policiers devraient encore rencontrer des témoins dimanche. L’enquête est toujours en cours, a mentionné Martin Carrier. Il y a certaines zones qu’on devra vérifier, des rencontres de témoins qui devront se faire encore dimanche pour nous permettre d’apporter d’autres éléments dans ce dossier.

Le directeur du SPS, Danny McConnell, lance un appel au calme à la suite de ces événements, et a tenu à rappeler à la population de faire preuve de civisme en ces temps difficiles.

J'insiste sur le fait que la population doit respecter les agents et les employés des commerces, qui ne font qu'appliquer les mesures de distanciation sociale imposée par le gouvernement du Québec pour diminuer les risques de contagion dans les lieux publics et protéger la santé et la sécurité de la population sherbrookoise.

Danny McConnell, directeur du SPS