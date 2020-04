COVID-19 : la situation en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de la santé et de services sociaux affirme avoir confirmé un foyer d'éclosion dans une résidence pour ainés de Rouyn-Noranda portant le nombre à 12 cas, une situation préoccupante suivie de près par la santé publique de la région.

Toutes les MRC enregistrent maintenant au moins un cas, mais ce sont des cas isolés, affirme la médecin-conseil à la direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, la docteure Omobola Sobanjo.

Pour freiner la propagation du coronavirus dans la région, la vice-première ministre Geneviève Guilbaut a annoncé samedi que les entrées et sorties seront maintenant contrôlées à la Ville de Rouyn-Noranda.

Tout déplacement non essentiel dans cette MRC est interdit depuis 16 heures samedi.

C'est le moment propice d'implanter une telle mesure , a affirmé la Dre Sobanjo, ajoutant que plus de 60 cas, dans une ville qui compte 41 000 habitants, c'est un nombre important.

Quatre points de contrôle

La Sûreté de Québec assurera des points de contrôle dès 16 h à quatre endroits, soit à l'intersection de la route 101 et 393 vers Duparquet, la route 117 à la sortie de Cadillac, la route 101 secteur Rollet et la route 395 coin Preissac.

Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Millette, Lise

La table des préfets salue la décision

La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) accueille favorablement la décision de limiter l’accès à Rouyn-Noranda.

Cette décision arrive au bon moment pour assurer tout le monde et pour que l’on continue d'avoir des mesures de confinement et de contrôle efficaces. Ce qu'on voit dans la région c'est que malgré les cas recensés, on en a encore que quelque cas identifié et c'est ce qu'on souhaite, il y a peu de décès associés à la maladie et c'est ce qui est visé par le directeur national de la santé publique et c'est ce qu'on souhaite , souligne la présidente de la CPAT Claire Bolduc.

Des consignes claires affichées devant les épiceries de la région. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Les épiceries fermées le dimanche

La mesure annoncée par le premier ministre François Legault vise à donner un répit aux employés des épiceries. Elle s’appliquera tous les dimanches du mois d’avril.

En Abitibi-Témiscamingue, depuis quelques jours, les épiceries ont pris des dispositions pour éviter la propagation de la COVID-19. Elles ont par exemple décidé de limiter le nombre de clients admis en même temps dans les établissements.

À certains endroits, on interdit également l'accès aux personnes de 70 ans et plus ainsi qu'aux jeunes enfants.