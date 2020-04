Le Festival du Voyageur s’invite dans les chaumières

Crée le 2 avril, le groupe Facebook Party de cuisine Covid-19 Kitchen Party est une initiative des organisateurs du Festival du Voyageur visant à divertir les Manitobains confinés à la maison pour éviter la propagation du coronavirus.

Il s’agit d’un lieu de rencontre virtuel où tous sont invités à mettre en ligne des vidéos d’eux chantants et dansants dans le confort de leur maison.

L’organisation cherchait une façon de rassembler les gens, explique le gérant du marketing et des communications du Festival, Nicolas Audette.

On a voulu rassembler les gens pour partager un peu de joie de vivre [et] de musique en ces temps difficiles. C’est une façon de partager un peu d’espoir et de bonne humeur pour pouvoir contrer l’ennui.

Il ne s’étonne pas de la popularité rapide et grandissante de l’initiative.

On voit que les gens cherchaient du positif, alors qu’on est constamment bombardés de nouvelles qui peuvent être parfois difficiles à entendre. C’était notre façon de dire que si on se rassemble, on va pouvoir faire face à ce défi.

Un party officiel !

Plusieurs familles de l’Ordre des Voyageurs Officiels ont déjà emboîté le pas. C’est le cas des familles Régnier et Sorin, tout comme de la nouvelle famille officielle : les Turenne.

C’était une excellente idée du Festival, alors que tout le monde est pas mal pris à l’intérieur, de créer un endroit amusant, divertissant et créatif où la communauté peut se rassembler.

La famille Turenne n'a pas attendu longtemps avant de participer au Party de cuisine virtuel proposé par le Festival. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Quant à la proactivité des membres du groupe et des gens de la communauté, il n’y a là aucune surprise pour Julie Turenne.