« Tout bouge tout le temps et là tout est mort », décrit l'actrice Christina Toth

La Ville de New York n'est plus que l'ombre d'elle-même en raison des mesures de confinement mises en place pour lutter contre la COVID-19. C'est dans ce nouveau quotidien que vit l'actrice d'origine sherbrookoise Christina Toth.

Celle qu'on a pu voir notamment dans la série américaine Orange is the new black demeure surprise du changement qui s'est opéré dans les dernières semaines dans sa ville d'adoption.

C'est une ville qui ne dort jamais, qui va tellement vite, tout bouge tout le temps et là tout est mort. Christina Toth, actrice

Selon elle, les rues désertes et les lieux touristiques vides démontrent que les gens ont compris le sérieux de la situation.

L'actrice qui a souffert d'une maladie pulmonaire dernièrement comprend bien l'importance de protéger les personnes vulnérables.

La comédienne Christina Toth habite présentement à New York. Photo : Luba Fayngersh

Je viens juste de retrouver ma santé et là ça arrive , se désole-t-elle.

L'actrice se réconforte en pensant que cette crise n'est que passagère.

C'est mon travail à temps plein de rester en santé , déclare-t-elle.

D'ici au dénouement de cet épisode inédit, Christina Toth entend suivre à la lettre la consigne de porter le masque dans les lieux publics  (Nouvelle fenêtre) décrétée aux États-Unis.