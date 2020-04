Le Bloc québécois veut élargir la subvention salariale aux entreprises

Dans une lettre envoyée au premier ministre Justin Trudeau, le chef bloquiste Yves-François Blanchet l'invite à considérer l'ajout à la subvention salariale d'un pourcentage qui couvrirait une part des coûts de fonctionnement fixes pendant la suspension des activités des entreprises.

En effet, les PME québécoises et canadiennes doivent assumer des dépenses récurrentes que la crise ne suspend pas. Ces dépenses compromettent la viabilité financière de nombreuses entreprises. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

En plus de la subvention salariale, le fédéral a présenté le Compte d'urgence pour les petites entreprises et organismes à but non lucratif afin de les aider à couvrir leurs coûts de fonctionnement. Les organisations admissibles peuvent obtenir un prêt sans intérêt de 40 000 $ – dont 10 000 $ pourraient être non remboursables.

Les revenus que perdent ces industries, services et commerces durant la crise ne reviendront en général pas. Il est donc risqué pour ces entreprises de remplacer des liquidités générées par des ventes par des liquidités obtenues via le crédit , constate M. Blanchet, qui ajoute que cette charge ajoutée lors de la reprise des activités peut être un danger réel .

Un Parlement réduit devrait être convoqué de nouveau pour adopter les mesures d'urgence pour les entreprises. Le programme de subvention salariale doit être mis en place d'ici trois à six semaines.