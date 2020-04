Des entreprises de Calgary se font créatives pour offrir de l’espace au système de santé

L’entreprise Sprung Instant Structures a, par exemple, envoyé en urgence un hôpital de fortune de plus de 750 mètres carrés à Burlington, en Ontario, où la structure doit accueillir une centaine de lits.

Sprung Instant Structures s’est également alliée à Falkbuilt, une autre entreprise locale, pour proposer des projets de centres médicaux à déploiement rapide dans des parcs de stationnement.

Parallèlement, l’entreprise calgarienne DIRTT, qui produit des cubicules modulaires, a entamé des discussions avec des spécialistes du monde médical pour faciliter la conversion d’installations sportives en centres de soins.

DIRTT travaille également avec le fabricant de roulottes ou d’édifices modulaires ATCO afin de convertir certains de leurs traditionnels bureaux de chantiers modulaires en installations médicales.

Des modules produits par ATCO ont également été transformés en logements temporaires au Nevada et en Louisiane et servent à soutenir le travail d’équipes médicales près d’hôpitaux australiens.

Une question d’espace

S’ils soutiennent consacrer tous leurs efforts au déploiement du personnel médical nécessaire pour faire face à la crise, les experts en santé publique voient un obstacle potentiel dans la capacité limitée des hôpitaux canadiens.

Des entreprises comme Sprung Instant Structures, dont les produits étaient déjà prisés pour l’établissement de centre de dépistage au volant, voient maintenant la manne dans l’agrandissement temporaire d’hôpitaux.

« On veut aider », confie le vice-président de l’entreprise, Jim Avery. « Les besoins évoluent à la minute près et on expédie quotidiennement des structures pour y répondre. »

Développer des partenariats

En s’alliant à Falkbuilt, Sprung propose l’ossature et le revêtement extérieur du centre de soins pendant que son partenaire fabrique l’infrastructure installée à l’intérieur afin de permettre de créer rapidement les conditions nécessaires à l’accueil de patients, explique M. Avery.

L'entreprise Falkbuilt propose de s'allier au fabricant de structures Sprung Instant Structures pour créer des hôpitaux de fortune. Photo : Falkbuilt

Falkbuilt, une entreprise fondée il y a un peu plus d’un an par Mogens Smed, s’est déjà taillé une place dans le marché hospitalier en créant des intérieurs préfabriqués modulaires pour le milieu de la santé.

Citant l’exemple d’une soixantaine d’unités de soins intensifs préparés pour le Koweït, M. Smed souligne la rapidité de déploiement de centres de soins préfabriqués.

« Ils peuvent installer 60 unités de soins intensifs en moins de deux semaines », se réjouit-il. « Un espace de 900 mètres carrés peut, avec notre modèle, être déployé et fonctionnel en moins de trois ou quatre semaines. »

Pour le président-directeur général de DIRTT, Kevin O’Meara, c’est la flexibilité de l’offre et la rapidité de déploiement qui explique l’attrait pour les produits calgariens en cette période de crise. « Nous pouvons créer rapidement des chambres pour les patients ou des unités de soins intensifs », précise-t-il.

Outre les avantages commerciaux, M. O’Meara souligne que l’implication en temps de crise est aussi gratifiante. « On se soutient vraiment dans cette épreuve! »

Avec les informations de Tony Seskus