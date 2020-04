COVID-19 : ce qu'il faut savoir aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Par contre, il n'y a toujours aucune hospitalisation liée à la COVID-19 dans la région.

Par ailleurs, le gouvernement provincial a confirmé qu'il y avait maintenant de la transmission communautaire du virus dans toutes les régions du Québec.

Les premiers répondants s'adaptent aussi

La pandémie de la COVID-19 a bouleversé le quotidien de la majorité de la population et les premiers répondants n'y font pas exception.

Au sein du Service de police de Saguenay, les méthodes de travail ont été adaptées, et ce, dès le premier appel afin de réduire les contacts physiques.

Par exemple, si les agents suspectent une personne d'être infectée, ils peuvent recourir à une trousse de protection spéciale.

Les médias régionaux persistent et signent

Les revenus publicitaires sont en chute libre. Malgré tout, le secteur de l'information régionale s’efforce de continuer à assurer le service.

Au Lac-Saint-Jean, Trium Médias est propriétaire de trois hebdomadaires et 50 % des travailleurs ont dû être mis à pied. Les versions en papier des ces publications continueront, toutefois, d'être distribuées tant que ce sera possible.

Les responsables du journal Le Quotidien ont été contraints de suspendre l'impression des journaux en semaine pour survivre pendant la crise, mais plus que jamais les journalistes tentent d'informer la population en ligne.

Des maraîchers se préparent à augmenter la production

Il n’y a pas que le papier de toilette qui soit en rupture de stock dans les supermarchés, certains fruits et légumes aussi. Les agriculteurs de la région sont en plein ajustement pour faire face à la crise du coronavirus.

Aux Serres Sagami et chez Savoura, on s’attend à une augmentation de la demande et dans les fermes à plus petite échelle, on observe déjà une hausse des commandes de paniers de légumes.