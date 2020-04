Après avoir été coincés sur le Zaandam, deux couples d'Ottawa sont de retour au pays

Les Ottaviens se trouvaient à bord du Zandam depuis le 7 mars dernier. Affaires mondiales avait confirmé que 248 Canadiens se trouvaient à bord du navire, soit 247 passagers et un membre d'équipage.

Michel et Lucie Cayouette sont épuisés, mais contents d'être à la maison .

Jeudi soir, ils ont reçu un appel les informant qu'ils devaient être prêts à quitter le paquebot vendredi matin.

À ce moment-là, on a dû sortir de la cabine pour aller faire un test de santé qui était juste une prise de température , raconte Mme Cayouette, en entrevue.

Le lendemain, huit autobus attendaient les passagers en sol américain pour les conduire à l'aéroport. Tous étaient assis à distance sécuritaire, masque au visage. Les autorités ont repris leur température avant le premier vol vers Toronto.

Beaucoup de précautions ont été prises , affirme-t-elle. Gants et masques ont été distribués en plus d'inciter les gens à se laver les mains.

Denise Lemire et Gilles Laporte, le second couple de Franco-Ontariens confiné à bord, confirment cette information.

Le couple tient à remercier le personnel du bateau de croisière ainsi que le gouvernement canadien pour ce rapatriement. Photo : Courtoisie

Ça s’est bien passé [...] les gens essayaient de bien nous recevoir , complète M. Laporte. Les instructions étaient claires et plusieurs documents ont été mis à la disposition des croisiéristes concernant leur retour.

Avec les masques, c’était difficile de voir les sourires de soulagement, mais on les sentait. Gilles Laporte

Une chose est certaine, le dévouement incroyable du personnel sur le bateau et les nombreuses communications avec les amis et la famille leur auront permis de passer à travers cette période stressante.

Respecter le confinement obligatoire

Les deux couples ont été on ne peut plus clairs : ils resteront à la maison pendant 14 jours pour respecter l'ordre du gouvernement fédéral.

On a déjà reçu ce matin, sur notre perron, de la soupe et du vin , indique Mme Cayouette en riant. Le couple a commandé son épicerie en ligne et le tout devrait arriver dans les prochains jours.

On ne sortira pas, on n’a pas le droit en fait, on s’est engagé. Lucie Cayouette

On s’est pratiqué pendant 10 jours entre quatre murs, alors la maison nous semble très grande , plaisante l'autre couple, au téléphone lorsqu'on leur parle de confinement obligatoire.

Cette mésaventure n'aura toutefois pas le même impact sur les habitudes de ces croisiéristes.

Si M. et Mme Cayouette ont confirmé qu'ils réfléchiraient à deux fois avant de voyager à nouveau, Mme Lemire a indiqué qu'une autre croisière était réservée pour 2021 et qu'ils repartiraient découvrir le monde.

Avec les informations de Boris Proulx