L’isolement aura des répercussions sur la santé mentale des gens, préviennent des experts

Le doyen de l’École de santé publique de l’Université de Boston Sandro Galea explique que l’isolement et l’incertitude quant à la durée de la pandémie peuvent contribuer à accroître l’anxiété chez les gens.

« Nous les êtres humains sommes des créatures sociales. Nous avons besoin d’interactions physiques et sociales », fait-il remarquer.

Cette semaine, les autorités de la santé de la Colombie-Britannique ont fait l’annonce que les mesures de distanciation physiques et sociales dureront jusqu’en mai.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry. Photo : Radio-Canada / Michael McArthur

« Je pense qu’il est peu probable que nous puissions revenir à une vie plus normale, ce qui me manque beaucoup, au moins avant l’été », a partagé la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry en ajoutant « qu’ensuite, nous devrons nous préparer à la possibilité d’une deuxième vague à l’automne ».

Le premier ministre John Horgan a également reconnu que les effets secondaires des mesures mises en place pour combattre la pandémie influencent l’état d’esprit des gens.

« L’anxiété est élevée. Particulièrement pour les problèmes financiers qui sont toujours difficiles pour les gens, les familles », a-t-il dit.

Sandro Galea, qui a étudié les effets de la quarantaine pendant la crise sanitaire du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) à Toronto, affirme que l’isolement peut contribuer à une gamme de problèmes de santé mentale comme l’anxiété et la dépression, mais peut aussi déclencher une consommation plus importante de drogues et d’alcool, et même le trouble de stress post-traumatique.

« Nous avons que ceux-ci augmentent après des catastrophes. Nous nous attendons à ce qu’ils augmentent considérablement maintenant que cela affecte le monde entier », explique-t-il.

Ceux avec des antécédents plus à risque

Ryan Phillips est un ancien joueur de hockey professionnel qui vit à Vancouver. Il affirme que la situation actuelle a des répercussions sur sa santé mentale.

« Toute ma routine a été chamboulée en raison de l’isolement », remarque celui qui a subi de nombreuses commotions cérébrales au cours de sa carrière et qui a reçu un diagnostic de trouble bipolaire il y a six ans.

« Ne pas savoir… ça cause beaucoup d’anxiété chez les gens et aussi avoir à se préparer à quelques mois d’isolement et de distanciation sociale », ajoute-t-il.

Sandro Galea mentionne que ceux qui ont déjà eu des problèmes de santé mentale et les personnes marginalisées sont plus à risque d’avoir des difficultés avec la situation actuelle, mais que les facteurs comme la perte d’un emploi ou les soins aux enfants à besoins spéciaux risquent de mettre encore plus de gens en danger.

Il est donc important, selon lui, de faire de la sensibilisation sur la santé mentale.

« C’est très important de reconnaître que la maladie mentale sera la prochaine vague de cette épidémie. Il est donc très important de déstigmatiser la maladie mentale », souligne-t-il.

D’ailleurs, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé cette semaine qu’un plan a été mis en place pour appuyer les fournisseurs de services de santé mentale qui doivent composer avec une charge de travail croissante.

En attendant que les choses passent, le conseil de Sandro Galea est d’éviter d’être socialement distant et de garder le contact avec ses proches, tout en respectant la distanciation physique.

Quant à Ryan Phillips, il tente de se concentrer sur le moment présent et de rester connecté grâce aux médias sociaux.