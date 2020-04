Quand Gayle Neal décroche son téléphone pour répondre à sa mère dans la soirée du 20 mars, elle entend dans sa voix qu’elle a des difficultés à respirer.

Gayle Neal (à gauche) et sa mère, Anna Neal (à droite). Photo : Gracieuseté

Elle appelait à l’aide sans qu’aucun membre du personnel ne lui réponde, se remémore Gayle Neal, c’était terrifiant pour elle comme pour moi.

Interdite de visite, Gayle Neal demande à sa fille de contacter la résidence alors qu’elle tente de rassurer sa propre mère encore en ligne. Ce n’est qu’après cette intervention que du personnel serait allé au chevet d’Anna, qui se serait calmée une demi-heure plus tard.

« Elle était toute seule »

Dès le lendemain matin, Anna Neal rappelle, en panique, sa fille à cinq reprises depuis sa chambre de la maison de retraite McKenzie Towne.

À chaque fois elle me rappelait parce qu’elle n’arrivait plus à respirer et qu’il n’y avait personne pour lui venir en aide , affirme Gayle.

Elle appelle alors à son tour régulièrement la résidence pour en savoir plus sur la situation et l’état de santé de sa mère. On lui aurait alors dit que sa mère avait reçu une assistance respiratoire sous oxygène et qu’il n’y avait pas de craintes à avoir.

Dimanche, une infirmière laisse un message sur la boîte vocale de Gayle pour l’informer que sa mère recevait à présent un traitement à base d’antibiotiques et qu’elle avait subi des tests, sans toutefois préciser lesquels.

Ils ont minimisé la situation! Ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter et nous les avons crus , dit Gayle. Et 16 heures plus tard, je recevais un appel me disant qu’elle était morte.

Ce qui me fait le plus mal, c'est qu’elle a traversé tout cela, seule, pendant deux jours. Gayle Neal, fille de la 1re victime décédée au foyer McKenzie Towne de Calgary

Anna Neal a déménagé à la résidence McKenzie Towne, après s'être cassé la hanche, deux mois avant son décès. Photo : Google Maps

Manque de dignité

Après le choc du décès soudain de sa mère, Gayle ne s’attendait pas à devoir en encaisser d’autres en entrant dans la résidence McKenzie Towne.

Elle dit s’être déplacée sur les lieux avec ses proches pour se recueillir autour de la dépouille de sa mère. Quand ils pénètrent dans sa chambre, ils découvrent que son corps repose sur son lit qui est trempé d’urine. Le colocataire de la vieille dame est à côté d’elle alors que le rideau qui les sépare a été laissé ouvert.

La soi-disant isolation de ma mère consistait en fait à la laisser dans une chambre partagée avec une autre personne juste à côté d’elle , explique Gayle Neal. Je ne pense pas que l'on puisse parler de procédures qui respectent les protocoles de confinement , fait-elle remarquer.

En deuil, Gayle et sa famille n’ont pu organiser d’obsèques pour Anna Neal, vu qu’ils sont en quarantaine depuis cette visite.

C’est comme être dans un horrible cauchemar. Gayle Neal, fille de la 1re victime décédée au foyer McKenzie Towne de Calgary

Situation critique

Depuis ce premier décès, sept autres résidents de la maison de retraite McKenzie Towne sont morts de la COVID-19, soit la grande majorité des décès liés à la maladie dans les centres de soins de longue durée en Alberta.

Vendredi, plus d’un tiers des résidents avaient été déclarés porteurs du coronavirus, alors que Services de santé Alberta faisaient état de 51 résidents et de 21 membres du personnel atteint de la COVID-19.

Cela soulève de graves inquiétudes , a reconnu la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw.

Les autorités s’attendent à ce que la situation empire entre les murs de cette résidence du sud-est de Calgary, puisqu’en prenant en compte la période d'incubation du virus, le nombre de nouveaux cas risque de s’y multiplier dans les jours à venir.

Revera, l’entreprise qui gère la résidence, a refusé les demandes d’entrevues de CBC/Radio-Canada.

Avec les informations de Jennifer Lee