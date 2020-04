Admissions suspendues au centre Corps Âme et Esprit en raison de la COVID-19

L'organisme qui propose des traitements pour lutter contre les dépendances affirme ne pas être en mesure d'offrir une zone d'isolation pour permettre aux nouveaux patients de demeurer à l'écart des autres pendant 14 jours.

On est ici depuis 29 ans et on veut continuer d'être là malgré la crise, mais on veut s'assurer que tout le monde est en sécurité.

Marie-Andrée Pelletier, directrice générale du centre Corps Âme et Esprit