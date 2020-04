Les médias régionaux persistent et signent

Au Lac-Saint-Jean, Trium Médias est propriétaire de trois hebdos et 50 % du personnel a dû être mis à pied. Le journal papier continuera, toutefois, d'être distribué tant que ce sera possible.

« Nos journaux au Lac-Saint-Jean, ça fait longtemps qu'ils sont implantés, certains ont plus de cent ans. Ils ont continué à imprimer pendant la Seconde Guerre mondiale, on a le désir de nous aussi être là tout le long de la crise », affirme la directrice générale de Trium Médias, Stéphanie Gagnon.

Elle ajoute que le service de rédaction a conservé tout son effectif afin de servir l’actualité pour la région.

Le journal Le Quotidien a été contraint de suspendre l'impression des journaux en semaine pour survivre pendant la crise, mais plus que jamais ils informent par l’intermédiaire de leur site internet.

« On utilise évidemment le maximum de moyens technologiques de communication, on est en communication comme on ne l'a jamais été », affirme Denis Bouchard, directeur général du journal Le Quotidien.

Avenir incertain

Les journalistes de demain ont également vu leur rêve d'être engagé dans un média s'assombrir.

Tous les stages du programme Art et technologie des médias au Cégep de Jonquière sont actuellement suspendus.

L’enseignant en journalisme, André Brassard-Aubin, trouve la situation bien triste pour ses finissants.

« Ils veulent aller en stage, ils ont travaillé fort toute l'année pour justement poser le pied dans un média et peut-être y rester! Mais même après la crise, est-ce que les médias seront capable de les accueillir? », se demande-t-il.