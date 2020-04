Des mises à pied massives qui passent mal à la Ville de Donnacona

Plus de la moitié des travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona ont été mis à pied dans la foulée de la crise sanitaire, selon leur syndicat, dont le président se dit « surpris et déçu » de la décision de la municipalité.

C’est prétextant une obligation de déficit zéro que la Ville aurait effectué ces mises à pied massives d’employés syndiqués permanents , peut-on lire dans un communiqué de presse diffusé samedi par la CSNConfédération des syndicats nationaux .

Ils nous ont présenté ça comme une stricte question budgétaire. Nous avons été placés devant le fait accompli, sans être consultés , raconte le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona, Israël Leblanc.

C'est que le plan de contingence adopté par la Ville a mené à la mise à pied de 60 % des employés syndiqués, détaille-t-il.

Nous aurions apprécié que la ville discute au préalable avec nous afin de trouver des solutions plus humaines.

Contraire au message de Québec

Du côté du conseil central de Québec Chaudière-Appalaches de la CSNConfédération des syndicats nationaux , la présidente, Ann Gingras, plaide que ces mises à pied vont à l’encontre de l’essence du message du gouvernement de conserver autant que possible ses salariés en se servant des différents programmes d’aide.

Ça n’aidera sûrement pas l’économie locale de rajouter des chômeurs alors que la Ville, en tant qu’administration publique, a les moyens de faire autrement.

La municipalité n’a pas encore répondu aux critiques du syndicat.

Rappelons qu’à Québec et Lévis, plus de 2300 employés temporaires ou saisonniers ont été mis à pied la semaine dernière. Des employés municipaux des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L’Ancienne-Lorette ont également perdu leur emploi.