Deux entreprises de plein air dans la fabrication d'équipements de protection

Les sociétés Mustang Survival et Arc'teryx en Colombie-Britannique travaillent avec d’autres entreprises afin de fournir 90 000 blouses médicales dans les prochaines semaines au personnel soignant et aux employés en première ligne face à la COVID-19.

L’entreprise Mustang Survival, spécialisée dans la fabrication de gilets de sauvetage et de combinaisons de survie, s’est associée à une équipe de fabricants de vêtements locaux pour livrer des milliers de blouses à la régie de la santé Vancouver Coastal, au cours des prochaines semaines.

Dès que nous avons commencé à entendre parler de la pénurie de blouses, nous nous sommes préparés à intervenir et à venir aider , affirme Mark Anderson, directeur de l'ingénierie chez Mustang Survival.

Mark Anderson est le directeur de l'ingénierie chez Mustang Survival. La devise de l'entreprise : « Notre mission : sauver des vies », a pris un tout nouveau sens face à la crise de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / CBC / Eric Rankin

Mustang Survival a réorganisé son système de production, abandonnant pour le moment la confection des gilets de sauvetage et des combinaisons de survie pour se concentrer sur la fabrication de blouses d'isolation.

Arc'teryx emboîte le pas

L’entreprise d'équipement de plein air a travaillé avec d'autres membres, notamment Arc'teryx, Boardroom Clothing et KenDor Textiles pour s'approvisionner en tissu, concevoir, fabriquer, mais aussi coudre les blouses de protection, précise M. Anderson.

L'entreprise de vêtements de plein air Arc'teryx, fondée en Colombie-Britannique, mais qui appartient maintenant à une société mère chinoise, dit également préparer ses installations à New Westminster pour commencer à fabriquer des blouses d'hôpital ce week-end.

Arc'teryx se lance également dans la fabrication de blouses de protection. Photo : Radio-Canada / CBC / Eric Rankin

Dans un courriel, Shirley Chan, directrice de la qualité des produits chez Arc'teryx, fait savoir que la société a travaillé rapidement pour modéliser, tester des prototypes et créer des spécifications pour l'industrie locale du vêtement afin de produire des blouses adéquates.

Comme une veste de pluie

Les blouses doivent être fabriquées selon des spécifications précises. Cependant, le manque de matériel normalement utilisé pour les blouses médicales se faisant rare, un peu de créativité s'est avéré nécessaire.

Mark Anderson explique que sa société s'est réorientée en choisissant d’utiliser des matériaux que son entreprise utilisait déjà dans ses vestes imperméables et ses combinaisons étanches.

C'est une membrane imperméable et respirante, semblable à ce que vous auriez dans une veste de pluie ou une veste de ski. Mark Anderson, directeur de l'ingénierie, Mustang Survival

Les blouses confectionnées par Mustang Survival sont imperméables. Photo : Propriété de Mustang Survival

La régie de la santé Vancouver Coastal « très progressiste »

Alors que les mesures d’isolement s'intensifiaient dans la province, la régie de la santé Vancouver Coastal a approché la British Columbia Apparel and Gear Association afin de déterminer si ses membres pourraient ou non aider à fournir des blouses et des masques de protection.

Mark Anderson, qui est également président de cette association, qualifie ce geste de très progressiste de la part de Vancouver Coastal.

Dans une déclaration écrite à CBC, la régie de santé Vancouver Coastal s'est déclarée « reconnaissante de la généreuse collaboration des partenaires communautaires » et souhaite travailler autant que possible avec les entreprises locales pour trouver des solutions.

Mike Anderson n'a pas souhaité préciser le prix des blouses médicales, mais a souligné qu'elles étaient « en dessous du prix du marché ».

Avec les informations d'Eric Rankin