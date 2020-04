L'Église s'adapte au coronavirus

C'est désormais sur Internet qu'une partie des paroissiens de la région se réunissent pour la messe. Depuis le 17 mars, l'abbé Luc Bergeron guide les fidèles en direct de chez lui chaque matin, à 9h. Un rendez-vous qui attire près de 300 personnes. « Quand vous m'écrivez, vous me dites : "L'abbé Luc, ça me fait du bien quand je participe à la messe, que je prie à la messe. Ça me met beaucoup de paix dans mon cœur. Ça vient me donner du calme. Ça me donne de l'espérance" », a raconté le prêtre du Lac-Saint-Jean lors de sa messe du 3 avril.

Depuis que les célébrations ecclésiastiques ont été annulées, l'Église a dû trouver des moyens pour rester près des fidèles. Des membres du clergé appellent les personnes seules et vulnérables et font du bénévolat pour les banques alimentaires. À l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, les croyants peuvent aussi demander aux Frères capucins d'allumer des lampions pour eux. « Pour nous, c'est une grande souffrance de ne pas pouvoir accueillir nos pèlerins et nos [visiteurs] réguliers », a expliqué le capucin recteur de l'établissement, le frère France Salesse. « On arrive à passer à travers. On trouve aussi un sens à ça, par exemple l'importance de la solidarité avec l'humanité entière », a-t-il ajouté.

L'Église se veut créative

L'Église compte bien faire de cette crise une expérience positive. « Elle doit être constamment en état de créativité pour se faire proche, pour prendre soin, pour accompagner, pour aider à relever », raconte l'évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr René Guay.

Il offrira les célébrations de la Semaine sainte en direct de la chapelle de l'évêché sur la page Facebook du diocèse de Chicoutimi. Les cloches des églises résonneront aussi à Pâques.