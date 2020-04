Éclosion de la COVID-19 à l'Hôpital d'Ottawa

Nous ne connaissons pas encore la façon dont le patient a contracté la maladie, mais ce dernier est en isolement et n’a eu aucun contact avec d’autres patients , a indiqué l'hôpital dans un communiqué.

Par ailleurs, Santé publique Ottawa (SPO) a annoncé, samedi, qu'il y avait 33 cas de COVID-19 de plus à Ottawa. On rapporte également un décès supplémentaire.

Il y a désormais 322 cas confirmés de COVID-19 dans la capitale nationale, selon la dernière mise à jour de SPOSanté publique Ottawa .

Parmi eux, 14 % des patients ont déjà été hospitalisés et 6 % se retrouvent aux soins intensifs , peut-on y lire.

Tous les groupes d'âge sont touchés, le plus jeune patient ayant deux ans. Le doyen du groupe de personnes infectées à 97 ans.

On compte six foyers d'éclosions dans les résidences pour personnes âgées, c'est un de plus que vendredi.

Les conditions d'exposition les plus courantes pour les cas sont les suivantes : 13 % des cas ont fait des voyages seulement; 11 % ont uniquement eu un contact étroit avec un cas; 5 % n'ont pas fait de voyage et n'ont eu aucun contact connu avec un cas; pour 66 %, les renseignements sont en attente , précise SPOSanté publique Ottawa .

Nouvelle alerte pour l'Ontario

Le gouvernement de l'Ontario a lancé une deuxième alerte provinciale pour sommer ses citoyens de rester chez eux, à l'exception des travailleurs essentiels.

Si ça prend des messages de masse pour sauver une seule vie, je suis prêt à le faire , a indiqué le premier ministre Doug Ford, lors de son point de presse, samedi en début d'après-midi.

M. Ford a rappelé aux citoyens qu'il fallait être patient pour se procurer de la nourriture et que la désobéissance civile ne mène à rien Photo : Radio-Canada

Il a également profité de celui-ci pour remercier tous ceux qui continuent de travailler fort pour nourrir les familles.

L’Ontario a l’une des meilleures chaînes d’approvisionnement au monde. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Concernant la fin des exportations de masques vers le Canada évoqué par Donald Trump, vendredi, M. Ford a réitéré que c'était au gouvernement de Justin Trudeau de faire avancer les choses.