Terre-Neuve-et-Labrador dépasse les 200 cas de COVID-19

Préparez-vous à une longue route , a dit le premier ministre de la province, Dwight Ball, samedi après-midi, en faisant allusion au confinement des citoyens. Continuons à travailler ensemble et à nous isoler. Le temps presse. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera demain.

Sur les 203 cas dans la province, 193 sont dans l'est de la province, trois dans la région centrale, un dans l'ouest et six dans la région de Labrador-Grenfell.

Il y a 11 patients qui sont hospitalisés, dont trois aux soins intensifs.

On compte 18 personnes qui se sont rétablies de la COVID-19.

Dre Janice Fitzgerald, médecin-hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, le 4 avril 2020. Photo : Radio-Canada

Au total, 54 % des personnes qui ont la maladie à Terre-Neuve-et-Labrador sont des femmes et 46 %, des hommes.

Nous entendons encore des histoires de gens qui se regroupent dans la province. Ce n’est pas le temps d’être complaisants , a rappelé la Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de la province.

Le bilan du coronavirus en Atlantique

En date du samedi 4 avril, les quatre provinces de l'Atlantique recensent 559 cas de COVID-19, soit 40 de plus que vendredi.

Il y en a 236 (+29) en Nouvelle-Écosse, 203 (+8) à Terre-Neuve-et-Labrador, 98 (+3) au Nouveau-Brunswick et 22 (inchangé) à l'Île-du-Prince-Édouard.

Il s’agit d’une hausse de 7,7 % par rapport aux chiffres signalés par les quatre provinces vendredi.

En Atlantique, 19 personnes sont hospitalisées : 4 au Nouveau-Brunswick, 4 en Nouvelle-Écosse et 11 à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucun cas n’a nécessité une hospitalisation jusqu’à présent à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans les quatre provinces, 102 personnes qui ont contracté la maladie sont guéries, soit 50 en Nouvelle-Écosse, 28 au Nouveau-Brunswick, 18 à Terre-Neuve-et-Labrador et 6 à l’Île-du-Prince-Édouard.