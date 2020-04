431 cas de COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec

Un nouveau décès a été recensé au Centre hospitalier de Trois-Rivières et l'autre au CHSLD Laflèche de Shawinigan, où on compte maintenant 4 morts et 68 cas de coronavirus. Au cours de la dernière journée, 9 nouveaux employés ont reçu un diagnostic positif de la maladie. Les 4 personnes décédées sont toutes des résidents âgés de 65 ans et plus.

Par ailleurs, l'usine Olymel de Yamachiche compte maintenant 87 cas d'infection parmi ses employés.

C’est encore en Mauricie où on constate la plus forte augmentation du nombre de cas au cours des dernières 24 heures. Dans les secteurs de Shawinigan, de Trois-Rivières et de Maskinongé, on enregistre respectivement une augmentation de 14, 33 et 14 cas par rapport à la veille.

Cas en Mauricie et au Centre-du-Québec Arthabaska-et-de-l'Érable (Victoriaville) : 11

Centre-de-la-Mauricie (Shawinigan) : 141

Drummondville : 43

Trois-Rivières : 157

Vallée-de-la-Batiscan : 12

Bécancour-Nicolet-Yamaska : 7

Maskinongé : 60

Haute-Mauricie : 0

Par ailleurs, 51 personnes de la région qui ont contracté la maladie sont maintenant rétablies.

Dans la province, ce sont 6997 cas et 75 décès qui sont recensés en date du 4 avril.