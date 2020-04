Trois nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Au Bas-Saint-Laurent, une nouvelle personne a été hospitalisée à l'extérieur de la région, pour un total de quatre hospitalisations.

Vendredi, ce sont cinq cas de plus qui ont été rapportés pour la région.

La situation est contrôlée au Bas-Saint-Laurent, si on regarde à l'échelle du Québec. Sylvie Lamontagne, chargée des relations médias pour le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région refuse, pour l'instant, de dévoiler le nombre de personnes touchées par la COVID-19 dans chaque MRC, comme le font depuis quelques jours les CISSSCentres intégrés de santé et de services sociaux de certaines régions du Québec.

On tient cette ligne. On est toujours dans la loi des petits nombres. Sylvie Lamontagne, chargée des relations médias pour le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent refuse également de divulguer le nombre de tests effectués ainsi que le nombre de guérisons dans la région.

Sur la Côte-Nord, deux nouvelles personnes ont obtenu un test positif, pour un total de 49 personnes infectées dans la région. En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, on recense 43 cas, soit deux cas de plus que vendredi.

À l'échelle de la province du Québec, on dénombre maintenant 6997 cas et 75 décès liés à la COVID-19. 478 personnes sont hospitalisées pour l'entièreté de la province et parmi elles, 130 sont en soins intensifs.