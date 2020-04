Si l’augmentation en Outaouais est bien moins importante que dans les derniers jours, c’est tout le contraire quand on regarde l’ensemble de la province où le nombre total de cas frôle désormais les 7000 en raison d’une augmentation de 896 nouveaux diagnostics positifs.

On dénombre aussi 14 nouveaux décès, pour un total de 75 décès. On dénombre également 478 hospitalisations au Québec, soit 49 de plus que vendredi, dont 130 sont aux soins intensifs, 8 de plus que lors du dernier bilan quotidien du gouvernement du Québec.

Vendredi, la région comptait 81 cas de COVID-19, mais aucun des malades n’était hospitalisé au centre désigné COVID-19 à l’Hôpital de Hull, que ce soit pour des soins intermédiaires ou intensifs. Cependant, sept des personnes atteintes travaillent pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux : cinq à l’Hôpital de Hull, une à l’Hôpital de Gatineau et un au Centre d’hébergement Lionel-Émond.