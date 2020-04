Scott Moe juge la décision de Trump de cesser d’exporter des masques N95 « téméraire »

Scott Moe a qualifié la décision du pays de l’oncle Sam « d’imprudente » et qu’elle rend encore plus important et urgent la nécessité d’avoir une discussion sur les fournitures de protection au Canada.

En conférence de presse vendredi, Scott Moe a mentionné qu’en cette période de pandémie, « il est encore plus important que nos nations renforcent notre détermination à travailler ensemble pour combattre cet ennemi invisible ».

Selon le premier ministre, le Canada devrait envisager sérieusement de fabriquer ses propres fournitures, car d’autres pays pourraient aussi essayer de garder l’équipement médical pour leurs propres citoyens.

Il a d’ailleurs récemment participé à un appel avec d’autres premiers ministres , le premier ministre du Canada Justin Trudeau ainsi que la vice-première ministre Chrystia Freeland pour parler de la réponse du pays à l’épidémie.

L’accès à l’équipement de protection individuelle à été discuté lors de cette discussion téléphonique, affirme Scott Moe qui précise que la possibilité que le gouvernement fédéral achète les masques, les gants et autres fournitures pour ensuite les partager là où les besoins sont a été envisagée.

La Saskatchewan a annoncé 14 nouveaux cas de COVID-19 vendredi pour un total de 220 depuis le début de la pandémie.

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab a indiqué que le montant d’équipement de protection de la province est adéquat bien qu’il ait souligné que les masques faciaux devraient être conservés pour les travailleurs de la santé.

Avec les informations de La Presse canadienne