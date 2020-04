COVID-19 : de longues files d'attente devant certaines épiceries de la région

Le nombre de clients permis à l'intérieur de la majorité des épiceries de la région est maintenant limité afin d'éviter des attroupements dans les épiceries.

Une situation qui fait en sorte que des clients doivent maintenant attendre plusieurs minutes à l'extérieur.

Je pense c'est une bonne chose, on est jamais trop prudent, la situation est quand même sérieuse et ça ne doit pas être pris à la légère nous affirme un client rencontré à Rouyn-Noranda.

Des citoyens doivent attendre devant les magasin. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Je pense que ça vaut la peine pour éviter la propagation du COVID-19 ajoute un autre client qui attendait depuis une quinzaine de minutes à l'extérieur d'une épicerie.

À certains endroits, on interdit également l'accès aux personnes de 70 ans et plus ainsi qu'aux jeunes enfants.

Tous les clients rencontrés disaient bien comprendre ces nouvelles mesures.

Des consignes claires affichées devant les épiceries de la région. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Je pense qu'on est rendu là, faut le faire, c'est pour notre sécurité puis c'est pour le bien-être de tous, faut le faire nous a affirmé une autre cliente.

Les épiceries seront également fermées tous les dimanches.