Ontario : 33 % des personnes atteintes de la COVID-19 sont guéries

Avec 375 nouveaux cas en 24 h, l’Ontario totalise 3630 cas positifs du coronavirus, selon le dernier bilan officiel. On décompte 196 patients des unités de soins intensifs et 152 sont sous respirateur.

Les 1219 guérisons de la province représentent désormais 33,6 % de tous les cas déclarés depuis le début de la pandémie.

Près d’une centaine de morts

L’Ontario a par ailleurs confirmé 94 décès liés à la COVID-19, soit 27 de plus que le jour précédent. Les données de la province reflètent les chiffres fournis par les unités de santé publiques locales en date de la veille, à 16 h.

Les statistiques compilées par CBC/Radio-Canada faisaient état, elles, de 99 morts en matinée samedi. Ce chiffre a par la suite bondi à 135 en fin de soirée. Les statistiques officielles de la province dévoilées samedi matin étaient celles compilées à 16 h vendredi. Par conséquent, CBC/Radio-Canada fait son propre décompte chaque jour.

Le nombre de cas en attente de résultat poursuit sa chute, et en est désormais à 1336, soit plus de six fois moins que samedi dernier.

Les résidences pour personnes âgées touchées

La médecin en chef adjointe de la santé publique de l'Ontario, Dre Barbara Yaffe, a déclaré samedi que 36 éclosions de coronavirus ont été comptabilisées à travers la province. Les résidents des établissements de soins de longue durée représentent plus de la moitié des décès en Ontario, avec 54 morts.

La résidence pour personnes âgées Pinecrest, à Bobcaygeon, a annoncé samedi que deux de ses résidents sont morts, portant le total à 22 décès liés à la COVID-19 dans cette seule structure.

Le bureau de santé local estime que l'épidémie de Pinecrest est la plus importante de la province, avec au moins 24 membres du personnel également infectés.

Il n'est pas clair si ces décès sont inclus dans le total des décès de la province au 4 avril.

Puis, à Toronto, la maison de retraite St Clair O'Connor a annoncé que quatre personnes, octogénaires et nonagénaires, sont décédées récemment. La PDG du centre pour aînés Mary Hoare a ajouté que 14 de leurs résidents ont aussi des symptômes.

Diffusion d'une alerte

Le premier ministre Doug Ford a annoncé en conférence de presse samedi qu'une nouvelle alerte provinciale serait envoyée aux téléphones intelligents, téléviseurs et sur les ondes radiophoniques sommant les Ontariens à rester à la maison. Celle-ci a été envoyée peu après 14 h samedi.

Le gouvernement ontarien a également annoncé la création d'un portail web  (Nouvelle fenêtre) ayant pour but de faire le lien entre des citoyens sans emploi et des emplois dans certains secteurs à la recherche de main-d'oeuvre. Les emplois sont majoritairement dans le domaine de l'agriculture.