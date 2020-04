Pas de pénurie de pommes de terre en vue, assure un agriculteur

Plusieurs entreprises tournent au ralenti ou sont carrément fermées à cause de la COVID-19. Néanmoins, les épiceries fonctionnent à plein régime et les consommateurs sont très gourmands pour les pommes de terre.

Marcel Michaud exploite une ferme de pommes de terre dans la Communauté rurale de Saint-André au Nouveau-Brunswick. Dix-huit employés œuvrent dans cette usine de triage et d’empaquetage.

Depuis quelques semaines, les travailleurs peinent à fournir à la demande des épiceries pour ce tubercule. Là, ça s’est stabilisé un peu, mais les trois dernières semaines, ça a été fou comme on n’a jamais vu avant , témoigne Marcel Michaud.

L'usine d'une ferme de pommes de terre à Saint-André au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

M. Michaud explique que cet engouement pour les pommes de terre a créé un manque temporaire, puisque les camions et les fournisseurs ne pouvaient plus répondre à l’immense demande soudaine. On n’a pas besoin de vider les épiceries, il y en a [des pommes de terre] , rappelle-il aux citoyens.

Marcel Michaud affirme que les entrepôts sont encore suffisamment garnis pour fournir les épiceries pour encore un bon moment. Je crois qu’on va revenir à la normale [...] Ce qui est intéressant là dedans c’est qu’ils disent que quand tu te confines tu t’en vas vers quelque chose de confortable. Il faut croire que la pomme de terre est confortable ! dit-il en riant.

